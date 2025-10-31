新NISAで月30万円積立 「eMAXIS Slim S&P500」21か月の結果は
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
資産運用に関する情報を発信するYouTubeチャンネル「BANK ACADEMY / バンクアカデミー」が、新NISAでの「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」の運用実績を公開。資産運用YouTuberの小林亮平氏が、21ヶ月間のリアルな損益を赤裸々に語っている。
動画では、小林氏がSBI証券の新NISA口座で月30万円を満額積立した結果を公開。21ヶ月目となる2025年9月時点で、投資元本630万円に対して評価損益が「+1,065,429円（+16.9%）」に達したことを報告した。年初に一括投資した場合（元本720万円）は「+1,736,720円（+24.1%）」とさらに高いリターンになっており、好調な相場環境を浮き彫りにしている。
この好調の背景について、小林氏は「NVIDIAなど米ビッグテック決算が好調」なことに加え、「9月FOMCで利下げ再開、年内2回の追加利下げも見込まれており株高へ」と分析。さらに、「為替も1ドル＝148円と円安が継続、ダブルで上昇要因に」なっていると解説した。
一方で、相場が常に右肩上がりではないことも自身の経験から強調。過去のトランプ関税ショック時には約40万円の含み損を抱えたことを明かし、下落局面では「下がったら積立投資で安く買えてラッキーと割り切るのがいい」と、長期的な視点を持つことの重要性を説いた。その上で、「新NISAは今の自分の為ではなく、将来の自分の為のお金だと思ってタイムカプセル気分で運用を続けておく心構えに」と、独自の投資哲学を披露した。
今後の懸念材料として「米雇用の急減速」を挙げ、景気後退による株価下落のリスクにも言及しつつも、動画は一貫して長期・積立投資の有効性を訴える内容となっている。これから新NISAを始める人や、現在の相場に不安を感じている投資家にとって、具体的な運用実績と冷静な市場分析が参考になるだろう。
動画では、小林氏がSBI証券の新NISA口座で月30万円を満額積立した結果を公開。21ヶ月目となる2025年9月時点で、投資元本630万円に対して評価損益が「+1,065,429円（+16.9%）」に達したことを報告した。年初に一括投資した場合（元本720万円）は「+1,736,720円（+24.1%）」とさらに高いリターンになっており、好調な相場環境を浮き彫りにしている。
この好調の背景について、小林氏は「NVIDIAなど米ビッグテック決算が好調」なことに加え、「9月FOMCで利下げ再開、年内2回の追加利下げも見込まれており株高へ」と分析。さらに、「為替も1ドル＝148円と円安が継続、ダブルで上昇要因に」なっていると解説した。
一方で、相場が常に右肩上がりではないことも自身の経験から強調。過去のトランプ関税ショック時には約40万円の含み損を抱えたことを明かし、下落局面では「下がったら積立投資で安く買えてラッキーと割り切るのがいい」と、長期的な視点を持つことの重要性を説いた。その上で、「新NISAは今の自分の為ではなく、将来の自分の為のお金だと思ってタイムカプセル気分で運用を続けておく心構えに」と、独自の投資哲学を披露した。
今後の懸念材料として「米雇用の急減速」を挙げ、景気後退による株価下落のリスクにも言及しつつも、動画は一貫して長期・積立投資の有効性を訴える内容となっている。これから新NISAを始める人や、現在の相場に不安を感じている投資家にとって、具体的な運用実績と冷静な市場分析が参考になるだろう。
YouTubeの動画内容
関連記事
「月10万円の不労所得も夢ではない」新NISAで始める配当生活シミュレーション
【貯金額別投資法】新NISAをどう使う？10万〜5,000万で変わる最適プラン
月3万円積立で“億り人”も、知らないと損する「FANG+」高リスク投資の現実
チャンネル情報
バンクアカデミーの小林亮平です！ 学校で教えてくれないお金の知識をいっしょに学んでいくチャンネルです。新NISA、iDeCo、ふるさと納税、税金やキャッシュレスなどお金の注目トピックをお話していきます！