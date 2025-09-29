日本のJ1が世界3位！時速15km以上で走行する距離の割合が高い世界のリーグランキングで

2月に開幕した2025年シーズンのJリーグは、佳境を迎えつつある。

そうしたなか、『CIES』は、現行シーズンにおいて、時速15km以上で走る距離の割合に応じた最も運動能力が高い世界のリーグTOP10を発表した。

1位 イングランド・プレミアリーグ（22.3%）

2位 ドイツ・ブンデスリーガ（21.7％）

3位 日本・J1（21.6％）

4位 フランス・リーグアン（21.5％）

5位 イタリア・セリエA（21.2％）

6位 ブラジル1部（20.8％）

7位 アルゼンチン1部（20.5％）

8位 スペイン・ラ・リーガ（20.4％）

9位 メキシコ1部（19.5％）

10位 サウジアラビア1部（19.2％）

プレー強度が強烈なことで知られるプレミアリーグが1位となるなか、なんとJ1が第3位！フランスやイタリア、スペインの欧州5大リーグよりも高い。

ちなみに、今シーズンのJ1で総スプリント回数が最も多いのは、柏レイソルの久保藤次郎で569回（スプリントの定義は時速25キロ以上で1秒以上走行）。

走行距離が最も長いのは、名古屋グランパスの稲垣祥で370.9キロ。なお、久保は走行距離でも3位（325.9キロ）に入っている。

そのほか、チームとして1試合平均のスプリント回数が最も多いのは、京都サンガ（144回）。1試合平均の走行距離が最も長いのは、セレッソ大阪で120キロ（柏は119キロで2位）。

なお、CIES（国際スポーツ研究センター）は、FIFAなどの共同事業として1995年に創設された機関だ。