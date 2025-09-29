「責任は感じている」柏DFがPK献上の“痛恨パスミス”を深く反省「ゲームを難しくした」「ああいうミスをしてはいけない」
［J１第32節］川崎 ４−４ 柏／９月28日／Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu
柏レイソルのDF古賀太陽が自身のパスミスに言及した。
柏は９月28日、J１第32節で川崎フロンターレと対戦し、４−４でドロー。壮絶な打ち合いとなった試合で、最初の失点は痛恨のミスからだった。
立ち上がりから自陣で繋ぎ、ビルドアップで前進を図った柏だったが、６分にゴール前でボールロスト。古賀の横パスが短くなり、相手にパスカットされた流れから、伊藤達哉を杉岡大暉がペナルティエリア内で倒してしまい、PKを献上。これを決められ、先制を許した。
古賀は「監督も言っていましたけど、失点のところは、僕個人も含めて修正しなきゃいけない」と大量４失点に触れつつ、「最初のところに関しては明らかに僕のミス」と１失点目について、こう語った。
「立ち上がりにビハインドでスタートしてしまった。そこに対して責任は感じている。あれでゲームを難しくしたなとも思いますし、試合自体が、少しオープンじゃないですけど、そういう展開になったのも、最初の失点があったからかなと思うので。ああいうミスをやっぱりしてはいけない」
それでも４得点を奪ったチームの粘り強さには「ポジティブなものもある」とし、「修正ポイントと良いところ、どっちも見ながら次に向かっていくしかないのかなと思います」と前を向いた。
今季は残り６試合。次節は10月４日、ホームで横浜F・マリノスと相まみえる。苦い教訓を胸に刻み、背番号４は次戦こそ名誉挽回を期す。
取材・文●手塚集斗（サッカーダイジェストWeb編集部）
【動画】柏が序盤に痛恨のミス…先制を許したシーン
【動画】柏が序盤に痛恨のミス…先制を許したシーン