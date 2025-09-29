柏の古賀が自身のミスに言及した。写真：梅月智史（サッカーダイジェスト写真部）

［J１第32節］川崎 ４−４ 柏／９月28日／Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu

　柏レイソルのDF古賀太陽が自身のパスミスに言及した。

　柏は９月28日、J１第32節で川崎フロンターレと対戦し、４−４でドロー。壮絶な打ち合いとなった試合で、最初の失点は痛恨のミスからだった。

　立ち上がりから自陣で繋ぎ、ビルドアップで前進を図った柏だったが、６分にゴール前でボールロスト。古賀の横パスが短くなり、相手にパスカットされた流れから、伊藤達哉を杉岡大暉がペナルティエリア内で倒してしまい、PKを献上。これを決められ、先制を許した。

　古賀は「監督も言っていましたけど、失点のところは、僕個人も含めて修正しなきゃいけない」と大量４失点に触れつつ、「最初のところに関しては明らかに僕のミス」と１失点目について、こう語った。
 
「立ち上がりにビハインドでスタートしてしまった。そこに対して責任は感じている。あれでゲームを難しくしたなとも思いますし、試合自体が、少しオープンじゃないですけど、そういう展開になったのも、最初の失点があったからかなと思うので。ああいうミスをやっぱりしてはいけない」

　それでも４得点を奪ったチームの粘り強さには「ポジティブなものもある」とし、「修正ポイントと良いところ、どっちも見ながら次に向かっていくしかないのかなと思います」と前を向いた。

　今季は残り６試合。次節は10月４日、ホームで横浜F・マリノスと相まみえる。苦い教訓を胸に刻み、背番号４は次戦こそ名誉挽回を期す。

取材・文●手塚集斗（サッカーダイジェストWeb編集部）

