【ドラマ考察系YouTuber】2025年秋ドラマ、アンケートで期待集めた作品はこれだ！「他人の意見を参考にしつつ自分の好きを見つけて」
YouTubeチャンネル「ドラマ考察トケルチャンネル」を運営するドラマ考察系YouTuber・トケル氏が、「【2025秋ドラマ】視聴優先度の高いドラマランキング！ ロイヤルファミリー ちょっとだけエスパー シナントロープ 良いこと悪いこと」と題した最新動画を配信。2025年秋スタートのドラマから、視聴者アンケートをもとにランキング形式で紹介し、注目のドラマや注目キャストについて熱く語った。
トケル氏によれば、アンケートの上位4作品は「テレビ朝日『ちょっとだけエスパー』」「フジテレビ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』」「TBS『フェイクマミー』」「TBS日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』」が名を連ねた。主演に大泉洋、須田将暉、春、河江里奈、妻吹里子ら、「今をときめく演技派がそろい踏み」だと、アンケートにも熱い注目が集まっていたという。また「コメント欄に投票アンケートを設置しているので、ぜひあなたの一票を」と参加も呼びかけた。
トケル氏は、惜しくもランキング圏外となった注目ドラマも丁寧にピックアップ。例として、佐藤龍太主演のマリンクライム『新東京水上警察』（フジ）、水谷豊主演の長寿刑事シリーズ『相棒』（テレ朝）、そして桜田日和ら出演のヒューマンサスペンス『エスケープ』（日テレ）、唐沢俊明出演の異色警察もの『高知』（テレ東）などを挙げ、「この中にも気になる作品あるのでは」と幅広く網羅した。
ランキング10位からは「絶対レイド」「小さい頃は神様がいて」「緊急取調室」など人気シリーズや話題作が続々登場。中でも、「ザ・ロイヤルファミリー」（TBS日曜劇場）が第1位に輝き、「競馬を知らない僕も、競馬に興味を持てるような内容でめちゃめちゃ面白かった」と原作を読了したトケル氏が熱弁。「おそらく、このドラマ放送後の有馬記念にはこのドラマを見た人がたくさん訪れるのでは」とその影響力にも期待を寄せた。
また、SF新作『ちょっとだけエスパー』（テレ朝）にも触れ「脚本の乃木明子さん作なら、全部チェックしたい。どんなSFになるかすごく楽しみ」と脚本家にも絶大な信頼を示すなど、独自の視点からドラマファンならではの期待を語った。
さらに「自分が好きなドラマを見られればそれで良い」としながら、「他の人がどれを気にしているのかは参考にしつつ自分が好きなドラマを見つけて楽しんでいきましょう」と視聴者へメッセージ。動画の最後は「新しいNHK朝ドラバケバケや大河ドラマベラボーも追いかけていきたい」と今後の意気込みも表明し、「ぜひお付き合いをお願いします」と締めくくった。
