来年3月のWBC、日本国内の独占配信で物議

米大リーグから衝撃のニュースが飛び出した。来年3月に予定されているサンフランシスコでのジャイアンツとヤンキースの開幕戦を、米動画配信大手の「Netflix」が独占配信するという。米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」が伝えている。

同メディアは25日（日本時間26日）「Netflixは、2026年MLB開幕戦のヤンキース対ジャイアンツを、新たな3年契約の一環としてストリーミング配信する」という見出しの記事を掲載。「Netflixは来年、MLBの開幕戦となるヤンキース対ジャイアンツを配信する予定だと、事情を知る関係者がジ・アスレチックに語った」と伝えた。

記事は、MLB機構とNetflixは新たに3年契約を結ぶとし、3月25日（同26日）の開幕戦が「Netflix初の独占配信となり、2026年シーズンの幕開けとなる」と報じている。加えて背景を「これらの動きはすべて、MLBが今後数週間以内に発表すると予想される3年契約の一部だ。これらの契約交渉は今年2月、ESPNが平均5億5000万ドル（約823億円）を支払う予定だった契約の最後の3年間を辞退して以降に行われた」と伝えた。

さらに現時点でMLBはコメントを控えていることや、同社がレギュラーシーズン中、特別な場所で行われるイベント試合を（米放送局の）NBCやピーコックと共同で放送することも伝えている。通常のヤンキースのゲームは、現在も中継する「YES」が大部分を中継することになるとしており、主に「スポーツネット・ロサンゼルス」が中継しているドジャース戦への影響には触れていない。

同社は来年3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本国内での独占配信が決まったと8月に発表。過去、日本国内では地上波テレビによる無料放送で侍ジャパンが社会現象となってきた経緯もあり、物議を呼んでいる。



（THE ANSWER編集部）