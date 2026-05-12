海外記者が報道今月2日に行われたボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチで、王者・井上尚弥（大橋）に0-3判定で敗れた元世界3階級制覇王者・中谷潤人（M.T）が、左眼窩底骨折の修復手術を受ける予定だと、海外記者が伝えた。最も権威ある米ボクシング専門誌「ザ・リング」のマイク・コッピンガー記者は12日、自身のXを更新。中谷のトレーナー、ルディ・エルナンデス氏がリング誌に語った内容として「ジュ