福島の磐越道で高校生が死亡したマイクロバスの事故。逮捕された運転手の男の「事故歴」が明らかになりました。今月6日、新潟・北越高校の男子ソフトテニス部の生徒を乗せたマイクロバスがガードレールなどに衝突し、3年生の稲垣尋斗さん（17）が死亡、他の部員ら20人が負傷した事故。これは、当日朝のマイクロバスとみられる映像。前の車と極端に距離をあけて止まるなど、不自然な動きをしているようにも見えます。時間は午前4時4