「高市やばい」トレンド入りの訳…高市早苗首相が合意した内容に問題が？ 2025年10月30日 7時0分 X上で「＃高市やばい」がトレンド入りしたことを週刊女性PRIMEが取り上げた 高市首相が合意した内容として、約80兆円の投資などが報じられたと記者 ただ、「合意した内容の中には、石破政権時に提示したものもある」と語った