愛情あふれる女の子とわんこの光景が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で11万回再生を突破し、「頼もしくて可愛い」「なんて優しいんだろう」「幸せが溢れている」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：1歳の女の子が『大型犬が落ち込んでいる』と察した結果→言葉の壁を超えた『尊い光景』】 大事なボールがソファの下に… YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデ