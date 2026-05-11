気になる疑問やニュースのナゼを解き明かす「どうなの？」です。安宅晃樹キャスター：先日、大阪市にある飲食店が未就学児、要は小学校入学前の子供の入店をお断りにしたことを巡って、SNSを中心に議論が巻き起こりました。今、このように店側が客を選ぶ“○○お断り”の動きが広がっているというんですが、山崎さんは見かけたことありますか？山崎夕貴キャスター：いろんな“お断り”を目にしますが、子供お断りって、確かに騒い