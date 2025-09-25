25日、東京・杉並区のマンションでモバイルバッテリーが火元とみられる火事があり、住人6人が病院に搬送されました。火元とみられる部屋の住人は、スマートフォンを充電したまま寝ていたといいます。

■マンション火災 住人6人を病院搬送

マンションから噴き出す炎。消火活動が行われますが、その勢いは衰えません。激しく燃えているのは、2階。上の階が煙に包まれます。

25日未明、東京・杉並区で発生した“マンション火災”。警視庁によると、鎮火まで約2時間半。マンションの住人6人が病院に搬送されたといいます。

近隣住民

「音がボンボンと聞こえた」

近隣住民

「『誰か助けて』と悲鳴が聞こえて、窓を開けて見たら火がすごく上がっていて」

火元は、東京メトロ「南阿佐ケ谷駅」から約200メートル。住宅や店舗が立ち並ぶエリアの建物です。2階以上がマンション、商店街側には理髪店などが入っています。そのため…。

記者

「火事を受けて1階にある店は臨時休業の貼り紙が出ています。またこちらの店も25日は臨時休業だということです」

休業を知らずに来た人

「すいてる時間を狙って来たつもり。自転車がないから『いいかな』と思ったら、閉まってるのは初めて。延焼してたら大変だよ」

周辺の生活にも影響を及ぼした今回の火災。

原因とみられるのは、近年、出火が急増している「モバイルバッテリー」。

火元とみられる部屋の住人 119番通報

「モバイルバッテリーから出火して火事です」

可燃性の電解液を含むリチウムイオン電池が使われ、火災につながる危険性があります。

■出火当時の状況は…

出火当時の状況も分かってきました。

火元とみられる部屋の住人は女性。スマホをモバイルバッテリーで充電、就寝したといいます。

その後、音が聞こえて目を向けると、火の手が上がっていたといいます。女性は首元にヤケドをしたということです。

火元とみられる部屋の隣人

「隣の部屋だったが声が聞こえてきて、泣き声と通報している時の様子で『助けてください、モバイルバッテリーが爆発しました』みたいな。怖い。僕もモバイルバッテリーを使っているので」

◇

警視庁は、詳しい状況を調べています。