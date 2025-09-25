100円に見えないよ！【セリア】のケースでコンパクトに収納できちゃうよ〜

￥110（税込）とは思えないような、高クオリティなアイテムが揃うセリア。先日店舗を覗いてみると、上品なメガネケースを発見しました。ソフトタイプのケースで、ハードタイプに比べてかさばらないのがGOOD。自宅でのメガネの保管に丁度良く、高見えするデザインがお気に入りです。早速ご紹介していきます♪

商品情報

商品名：メガネケース ソフトタイプ 革風 8×17cm

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：縦8×横17cm

販売ショップ：セリア

￥110（税込）に見えない！スマートに収納できるセリアの『メガネケース ソフトタイプ 革風 8×17cm』

セリアをパトロールしていると、上品な見た目をしたメガネケースを発見しました。その名も『メガネケース ソフトタイプ 革風 8×17cm』。眼鏡グッズ売り場に並んでいました。

サイズは約縦8×横17cm。材質はポリ塩化ビニルと亜鉛合金です。質感や落ち着いたカラーが大人でも使いやすく、￥110（税込）には見えない高見えするデザインが魅力的です。

金属の突起から紐を外せば、簡単にフタが開きます。

内側は起毛素材のように柔らかな触り心地。メガネをホコリや汚れ、擦れから守ってくれます。

ソフトタイプのメガネケースなので、外からの衝撃には弱いですが、自宅でのメガネの保管にはピッタリだと思います。ハードケースよりもかさばらないため、予備のメガネやサングラスの保管にもってこいです。

セリアにはまだまだ優秀なメガネグッズがあります！

併せてご紹介したいのが、この『メガネ用ドライバー キーホルダー付』です。メガネのネジ調整に使える、キーホルダー型のドライバーです。

キャップを外すと、No.00のプラスドライバーと1.8mmのマイナスドライバーが出てきます。メガネにはもちろん、おもちゃなどの電池ホルダーの蓋開けにも使えそうなポテンシャルを持っています。外出先で急に必要になった時でもすぐに使えて便利なので、1つ持っておいて損はないですよ。

今回はセリアの『メガネケース ソフトタイプ 革風 8×17cm』と『メガネ用ドライバー キーホルダー付』をご紹介しました。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。