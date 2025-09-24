岩谷産業は、カセットこんろで本格的なコーヒー焙煎が楽しめるイワタニカセットフー専用「コーヒーロースター “MY ROAST”」の一般販売を2025年9月22日（月）より開始しました。実売価格は5万5000円（税込）。

記事のポイント 本製品は、応援購入サービス「Makuake（マクアケ）」にて先行販売を実施し、応援購入総額が5000万円を超えて話題となりました。カセットこんろを使って自宅で手軽に自家焙煎が楽しめる、コーヒー愛好家必見のアイテムです。市販のコーヒー豆では満足できない、豆の焙煎にもこだわりたいという方はぜひお試しあれ。

「コーヒーロースター “MY ROAST”」は、コーヒー愛好家が憧れるコーヒー豆の自家焙煎を、自宅で手軽に楽しめる同社カセットこんろ専用のコーヒーロースターです。フジローヤルのブランド名で広く展開されるコーヒー機器メーカーの富士珈機が共同開発しており、本格的な自家焙煎が手軽に楽しめます。

本体はフジローヤル設計の「二重シリンダー」を採用。コーヒー豆が直接火に当たらず、内側の熱風と共に焼かれるため、焦げつきや焼きムラをおさえ、コーヒー豆の個性を最大限生かした焙煎が可能になりました。

約1.9kgある焙煎機本体を固定する「ごとく用ベース」を設計し、安全性を高めるとともに、カセットこんろの炎と“MY ROAST”本体との最適な距離を保ち、安定した温度での焙煎を実現しました。

本体を支える「差込板」や、シリンダーと回転ハンドルの間に「グリップ」があることで、焙煎後のコーヒー豆の排出が容易に行える構造となっています。また、コーヒー豆の焙煎状況や香りが確認できる専用のテストスプーンも付属。カセットこんろと“MY ROAST”だけで、初めての方でも本格焙煎を楽しめます。

シルバーとブラックを基調にしたミニマルなデザインはどんな空間にも調和し、インテリアとしても楽しめます。焙煎を重ねるたびに変化するステンレスの色合いも魅力の一つで、自分だけのロースターに育て上げる喜びを味わえます。

