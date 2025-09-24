歌手の中島美嘉が9月20日、自身のInstagramを更新。行きつけの博多ラーメン店で注文した「いつものラーメン定食」のボリュームにファンからは驚きの声があがっている。

中島は9月20日と21日にJR博多駅前広場で開催された九州最大級の市民参加型歌唱イベント「Sing!HAKATA」の2日目のラストにスペシャルゲストとして迎えられ、『WILL』『ALL HANDS TOGETHER』『雪の華』など6曲を熱唱した。

中島は《大好きな ＃赤のれん ＃和亭 いつもの ＃ラーメン定食 本当は白ご飯ではありません チャーハンです 私はいつも白ご飯に変えてもらうけど もちろんチャーハンも美味しいの お腹いっぱい 明日頑張るぞー！！》とつづり、博多ラーメン店、元祖赤のれん和亭（なごみてい）を訪れ、博多ラーメンとライスと餃子を前にニッコリ微笑むプライベートショットを公開した。

Instagramのコメント欄には

《こんなに食うのにそのスタイル》

《意外にも結構食べるタイプ！》

《らーめん食べるんですねー》

という驚きの声とともに

《美嘉ちゃん行けたんだね 本当に良かったァ》

《美嘉ちゃん定食ですね》

というファンの声もあがっていた。

スポーツ紙記者が言う。

「このラーメン店は、福岡公演がある際には、中島さんが必ず訪れるお店だそうです。いわゆる常連で、ファンの間ではよく知られているようですね。中島さんの2001年のデビューから変わらないスリムな体型や美肌などのイメージと、豚骨のラーメン定食というメニューとのギャップに驚いた人もいたようですね。

中島さんは1998年に鹿児島市内の中学校を卒業後、高校へは進学せず、地元のファストフード店でアルバイトした後の1999年に福岡市に移り住み、モデルのアルバイトを始めています。福岡には1年ほどしか住んでいなかったそうですが、豚骨ラーメンは馴染みのある味なのでしょうね」

ラーメン定食を食べて仕事を頑張る中島美嘉に乾杯！