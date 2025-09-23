アニメ『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』ティザーPV公開、2026年にNetflixで全世界配信
荒木飛呂彦さんの漫画を原作としたアニメ『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』のティザーPVが公開されました。アニメは2026年にNetflixで全世界配信されます。
アニメ『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』公式サイト
https://jojo-portal-anime.com/sbr/
ジョニィ・ジョースターらメインキャラクターの揃ったビジュアル。
公開されたティザーPVは以下。
アニメ『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』 ティザーPV ｜ "STEEL BALL RUN JoJo’s Bizarre Adventure" - YouTube
「スティール・ボール・ラン」での優勝を目指す謎のアウトロー、ジャイロ・ツェペリ(CV：阿座上洋平)。鉄球に『回転』の技術を込めて操り、不思議な現象を起こすことができます。
レースの優勝候補でイギリスの天才騎手、ディエゴ・ブランドー(CV：石川界人)。
レース主催者スティーブン・スティールの妻、ルーシー・スティール(CV：高橋李依)。
レースの発起人で歴戦のプロモーター、スティーブン・スティール(CV：三宅健太)。
本作は2026年にNetflixでの全世界配信が決定しています。なお、配信と同時期にTV放送があるのか等の情報は不明ですが、同じく、Netflixが配信を行った前作『ジョジョの奇妙な冒険 ストーン・オーシャン』の場合、2021年12月にNetflixで先行配信がスタートし、その1カ月後にTV放送が行われています。
情報発表が行われたイベントの様子はYouTubeでアーカイブ配信が行われています。
アニメ『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』 新情報発表イベント - YouTube
©LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険 SBR 製作委員会