ドライブレコーダーの実際の事故映像から教訓を伝えるYouTube番組『ながら運転　たった１秒で人生終了　ドライブレコーダー　事故の瞬間から学ぶ』が公開された。番組内では、交通事故防止コンサルタントの上西一美氏が自らの見解を交えて、“ながら運転”の危険性を改めて強く訴えた。

「ながら運転に関しては、本当にリスクしかないと思っているんですが、実は皆さんご存知ですか？」と切り出した上西氏は、Yahoo!ニュースエキスパートコメンテーターとして得た最新データをもとに「昨年、ながら運転による死傷者数が過去最大に多かった」と指摘。「自転車も28件、恐ろしくないですか？自転車っていうのは、ながら運転をして、人を殺すこともできるんです」と、自転車利用者に対しても警笛を鳴らした。

映像解説では「たった2秒の操作で、前の車がブレーキを踏んだタイミングと偶然一致し、追突をしてしまってるんです。たった2秒で人の命は奪えます」と説く。さらに、「ちょっとぐらいながら運転しても大丈夫だった、この経験の積み重ねが人をどんどんエスカレートさせる」と、油断が事故を招く構造を明かした。

ながら運転の罰則強化についても触れ、「2019年に法改正になって、その翌年は極端に死傷者数が減った。しかし、意識が薄れると悲惨な事故がまた増える」と人間の習性を分析。「僕は事故をするかしないか。皆さんが加害者にも被害者にもならないため、このYouTubeをやっています。ちょっとぐらい大丈夫なんて気持ちは捨ててください」と語気を強める。

運転時の心構えとして、上西氏は「事故防止のABC」と題し、「Aは当たり前のこと、Bはバカにしないで、Cはちゃんとしてください」と基本を大事にする姿勢を提言。「要は前をきちんと向くこと。ながら運転では残念ながらこれができていない」と指摘した。

番組の終盤では、自身も重大事故や被害者遺族のドキュメンタリー動画を何度も見返し、「ハンドルを握ることのリスクをしっかり認識してほしい。そういう気持ちを持てば絶対に事故は起きません」と締めくくっている。

