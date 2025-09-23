上西一美「たった1秒で人生終了」“ながら運転”の恐怖を徹底警鐘！事故の瞬間に学べ
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
ドライブレコーダーの実際の事故映像から教訓を伝えるYouTube番組『ながら運転 たった１秒で人生終了 ドライブレコーダー 事故の瞬間から学ぶ』が公開された。番組内では、交通事故防止コンサルタントの上西一美氏が自らの見解を交えて、“ながら運転”の危険性を改めて強く訴えた。
「ながら運転に関しては、本当にリスクしかないと思っているんですが、実は皆さんご存知ですか？」と切り出した上西氏は、Yahoo!ニュースエキスパートコメンテーターとして得た最新データをもとに「昨年、ながら運転による死傷者数が過去最大に多かった」と指摘。「自転車も28件、恐ろしくないですか？自転車っていうのは、ながら運転をして、人を殺すこともできるんです」と、自転車利用者に対しても警笛を鳴らした。
映像解説では「たった2秒の操作で、前の車がブレーキを踏んだタイミングと偶然一致し、追突をしてしまってるんです。たった2秒で人の命は奪えます」と説く。さらに、「ちょっとぐらいながら運転しても大丈夫だった、この経験の積み重ねが人をどんどんエスカレートさせる」と、油断が事故を招く構造を明かした。
ながら運転の罰則強化についても触れ、「2019年に法改正になって、その翌年は極端に死傷者数が減った。しかし、意識が薄れると悲惨な事故がまた増える」と人間の習性を分析。「僕は事故をするかしないか。皆さんが加害者にも被害者にもならないため、このYouTubeをやっています。ちょっとぐらい大丈夫なんて気持ちは捨ててください」と語気を強める。
運転時の心構えとして、上西氏は「事故防止のABC」と題し、「Aは当たり前のこと、Bはバカにしないで、Cはちゃんとしてください」と基本を大事にする姿勢を提言。「要は前をきちんと向くこと。ながら運転では残念ながらこれができていない」と指摘した。
番組の終盤では、自身も重大事故や被害者遺族のドキュメンタリー動画を何度も見返し、「ハンドルを握ることのリスクをしっかり認識してほしい。そういう気持ちを持てば絶対に事故は起きません」と締めくくっている。
チャンネル情報
このチャンネルは交通事故防止を目的としドライブレコーダーの事故映像を使い交通安全のポイントを解説しています。この番組で１件でも痛ましい交通事故が無くなれば幸いです。一般社団法人日本事故防止推進機構（JAPPA）理事長Yahoo!ニュースエキスパートコメンテーター 愛知県警察交通安全サポーター