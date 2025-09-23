ファミリーマート（東京都港区）が、プライベートブランド（PB）「ファミマル」シリーズの新商品となる、福岡の名店「ふくちゃんラーメン」監修のカップ麺「ふくちゃん豚骨ラーメン どんぶり」を9月23日に新発売します。

ファミマが「ふくちゃんラーメン」監修のカップ麺を発売するのは、2025年1月以来、2度目。「ふくちゃんラーメン」は1975年に福岡市早良区で創業し、今年50周年。豚の頭の骨を使って「新しいスープ」と「熟したスープ」の2種類をブレンドすることにより生まれるキレとコクを兼ね備えた臭みのないスープ、先駆けとして広まったニンニククラッシャーで食べるスタイルが特長になっています。

第2弾となる今回のカップ麺は、「お店のスープと麺の徹底再現」をテーマに、より本格的な味わいを再現した大口径どんぶりカップで登場。香り高い豚骨スープに、しょうゆの甘さとキレを加え、コクが深く濃厚に思えて飲みやすく設計。麺は店の麺の太さにあわせた、こだわりのノンフライ麺。お好みで後入れ具材のフライドガーリックとゴマを入れると、味の変化も楽しめます。価格は320円（税込み）です。

「ふくちゃんラーメン」の店主は、新商品の発売について、「創業50周年という記念すべき年に、これまで多くのお客様に支えられ、愛されてきた当店のとんこつラーメンを、今度はどんぶり型カップ麺で発売することになりました」と報告しつつ、「50年の歴史と感謝の思いを込めた一杯です。ぜひご賞味ください」とコメントしています。