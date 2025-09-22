·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¶½¹Ô¼ýÆþ340²¯±ßÆÍÇË¡¢¡È¿·µ¬¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡É¤ÎÈ¯É½¤âÍ½¹ð
7·î18Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ö·à¾ìÈÇ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡ÙÌµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡×¤¬¡¢¸ø³«66Æü´Ö¤Ç¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ340²¯1149Ëü0700±ß¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¸ø¼°X¡ÊTwitter¡Ë¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸ø³«66Æü´Ö¤Î´ÑµÒÆ°°÷¿ô¤Ï2362Ëü1279¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ340²¯1149Ëü0700±ß¡£
Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡ÖÂçÊÑÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤´´Õ¾ÞÄº¤¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡ÖÌÀÆüÌë¤ÎÂè°ì¾Ï ¿·µ¬¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÈ¯É½¤âÀ§Èó³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°ÆÆâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢ÎòÂå¶½¹Ô¼ýÆþµÏ¿¡Ê¢¨¿ô»ú¤Ï¶½¹ÔÄÌ¿®¼ÒÄ´¤Ù¡Ë¤Î¥È¥Ã¥×¤Ï¡¢407.5²¯±ß¤Î¡Ö·à¾ìÈÇ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡ÙÌµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡×¡Ê2020Ç¯¡Ë¤Ç¡¢340²¯±ßÄ¶¤Î¡Ö·à¾ìÈÇ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡ÙÌµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡×¤¬2°Ì¡£3°Ì¤¬316.8²¯±ß¤Î¡ÖÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡×¡Ê2001Ç¯¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
