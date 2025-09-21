バラエティ豊かな6種類！ディズニーアンバサダーホテル／チックタック・ダイナー「ドーナツサンド」
東京ディズニーリゾートにある「ディズニーアンバサダーホテル」
アールデコとディズニーの魔法が溶け合う客室で、「ミッキーマウス」たちディズニーキャラクターをテーマにしたホテルステイを楽しめます。
今回は、そんな「ディズニーアンバサダーホテル」内にあるデリカフェ「チックタック・ダイナー」で提供される「ドーナツサンド」を紹介します。
ディズニーアンバサダーホテル／チックタック・ダイナー「ドーナツサンド」
© Disney
価格：1個1,200円
販売期間：2025年10月1日〜2026年2月28日
提供時間：14:00〜
販売店舗：ディズニーアンバサダーホテル「チックタック・ダイナー」
※1日の提供数に限りがありますチョコわらび餅とミントホイップクリームミックスベリーとストロベリーホイップクリーム白玉と抹茶ホイップクリームフライドチキンとクリームチーズキャンディースウィートポテトと紫芋クリームチョコバナナとマスカルポーネクリーム
ディズニーアンバサダーホテルにある「チックタック・ダイナー」
1950年代のポップなダイナーをイメージした、大きな時計が特徴のデリカフェです。
そんな「チックタック・ダイナー」に、2025年10月1日より「ドーナツサンド」が登場☆
全部で6種類のドーナツサンドがラインナップし、どれもコロンとしたフォルムがかわいい！
そして、甘いスウィーツから、フライドチキンのようなお肉まで、様々なものがサンドされています。
ドーナツの上には、カラフルなミッキーモチーフも。
6種類それぞれ魅力的で、お友達とシェアしても楽しい。
2025年10月1日から、ディズニーアンバサダーホテルのデリカフェ「チックタック・ダイナー」にて提供される「ドーナツサンド」の紹介でした☆
