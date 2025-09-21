東京ディズニーリゾートにある「ディズニーアンバサダーホテル」

アールデコとディズニーの魔法が溶け合う客室で、「ミッキーマウス」たちディズニーキャラクターをテーマにしたホテルステイを楽しめます。

今回は、そんな「ディズニーアンバサダーホテル」内にあるデリカフェ「チックタック・ダイナー」で提供される「ドーナツサンド」を紹介します。

ディズニーアンバサダーホテル／チックタック・ダイナー「ドーナツサンド」

価格：1個1,200円

販売期間：2025年10月1日〜2026年2月28日

提供時間：14:00〜

販売店舗：ディズニーアンバサダーホテル「チックタック・ダイナー」

※1日の提供数に限りがあります

チョコわらび餅とミントホイップクリームミックスベリーとストロベリーホイップクリーム白玉と 抹茶 ホイップクリームフライド チキン とクリームチーズキャンディースウィート ポテト と紫芋クリームチョコ バナナ とマスカルポーネクリーム

ディズニーアンバサダーホテルにある「チックタック・ダイナー」

1950年代のポップなダイナーをイメージした、大きな時計が特徴のデリカフェです。

そんな「チックタック・ダイナー」に、2025年10月1日より「ドーナツサンド」が登場☆

全部で6種類のドーナツサンドがラインナップし、どれもコロンとしたフォルムがかわいい！

そして、甘いスウィーツから、フライドチキンのようなお肉まで、様々なものがサンドされています。

ドーナツの上には、カラフルなミッキーモチーフも。

6種類それぞれ魅力的で、お友達とシェアしても楽しい。

2025年10月1日から、ディズニーアンバサダーホテルのデリカフェ「チックタック・ダイナー」にて提供される「ドーナツサンド」の紹介でした☆

