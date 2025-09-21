俳優織田裕二（57）と女優今田美桜（28）が20日、TBS系「情報7daysニュースキャスター」（土曜午後10時）に生出演。総合司会のTBS安住紳一郎アナウンサー（52）の直球ツッコミにボヤいた。

番組冒頭、直前まで放送された世界陸上の会場の国立競技場から、大会スペシャルアンバサダーを務める織田と今田が中継で登場。この日の大会の様子を振り返った後、スタジオの安住アナは「ちょっと、今田さん…織田さんの横で、織田さん陸上に関して熱いから、ちょっと、持て余し気味というか、たぶんやりづらいこともあると思うんだけど」と語りかけると、笑って聞いていた織田は笑顔を少し引きつらせて口を真一文字にし「はっきり言うな…」とボヤいた。

織田はすぐ笑顔に戻り、安住アナは「その辺、教えてくれる？」と今田に質問を続行。今田は「いや、でも本当に、この9日間、毎日横で、織田さんのたくさんの熱量を、陸上に対しての熱量を聞いていて、もう、ハマリまくっております」と語った。

ただ、同じく総合司会の三谷幸喜氏（64）も「疲れたでしょ？」とたたみかけ、今田は「あははは」と大笑い。織田も苦笑した。少しの間を置くと、今田は「やめてください！安住さん！」と笑いながら叫んで“抗議”。織田が「若いですから、楽しんでますよ」と今田の様子を明かすと、安住アナも「そうですよね。ごめんなさいね」と笑いながら謝罪した。