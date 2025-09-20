東京世界陸上第8日

陸上の世界選手権東京大会第8日が20日、国立競技場で行われた。男子4×400メートルリレーで3連覇中の米国が、予選敗退する大波乱。その後の男子4×100メートルリレーでは、ジャマイカ、南アフリカ、英国も予選で姿を消した。

4×400メートルリレーで3連覇中の王者・米国がまさかの予選敗退を喫した。

混戦となった2走のスミスから3走のデドモンでバトンミスが発生。受け渡しの際に他国の選手と接触し、もたついて最下位に転落した。4走のマクキバーは序盤から攻めて一時は3位に上がる勢いだったが、ホームストレートで力尽きた。

その後の男子4×100メートルリレーの予選1組では、ジャマイカが散った。2走で100メートル金メダリストのセビルが爆走したが、3→4走のバトンで100メートル銀メダルのトンプソンにうまく渡らず、まさかの途中棄権となった。

波乱はまだ続く。2組では南アフリカが1→2走、英国が3→4走でバトンがつながらず。強豪国も途中棄権となった。



