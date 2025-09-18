「ハリー・ポッター」と「Afternoon Tea LIVING（アフタヌーンティー・リビング）」のコラボレーショングッズ第2弾が登場。

各コンセプトをモチーフに、高級感のあるグッズや『ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団』で登場したドローレス・アンブリッジのカラー“ピンク”をモチーフにしたマグカップやクッション、インテリアの差し色になるかわいらしいグッズもラインナップされます☆

Afternoon Tea LIVING（アフタヌーンティー・リビング）「ハリー・ポッター」コレクション

発売日：2025年10月1日（水）※一部商品は発売日が異なります

アフタヌーンティー公式オンラインストアでは2025年9月29日（月）12:00頃より先行発売

販売店舗：全国のアフタヌーンティー・リビング店舗、アフタヌーンティー公式オンラインストア

ライフスタイルブランド「Afternoon Tea LIVING（アフタヌーンティー・リビング）」が、大人気映画シリーズ「ハリー・ポッター」コレクションを発売。

キャラクターたちをデザインした、ファン心をくすぐるマグカップやぬいぐるみキーチャームなどが登場します。

日刊予言者新聞をモチーフにしたポーチや巾着、深みのあるネイビーにゴールドの寮章が高級感をかもし出すグッズも揃います☆

また、『ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団』で登場した「ドローレス・アンブリッジ」のカラー“ピンク”をモチーフにした、マグカップやクッションなども展開されます。

インテリアの差し色になる、かわいらしいグッズもラインナップ☆

マグカップ／ティーポット／卓上ランプ／ぬいぐるみ

価格：マグカップ(ヘドウィグ) 2,750円(税込)／ティーポット 3,850円(税込)／卓上ランプ 13,200円(税込)／ぬいぐるみ 4,950円(税込)

お部屋の中が、たちまち「ハリー・ポッター」の世界になってしまいそうなコラボレーショングッズの数々。

「ヘドウィグ」をデザインしたマグカップやぬいぐるみのほか、ティーポット、卓上ランプも登場します。

マグカップ／ティーポット

価格：上段 マグカップ(洞窟) 2,750円(税込)／中段 ティーポット 3,850円(税込)／マグカップ(クルックシャンクス) 2,200円(税込)／下段 左マグカップ(マクゴナガル) 2,200円(税込)／右マグカップ(ヘドウィグ) 2,750円(税込)

温かい飲み物のお供に使いたい、マグカップやティーポットは、作中のモチーフやキャラクターのデザイン。

「ハリー・ポッター」の世界観が詰まった、普段使いできるグッズです！

ぬいぐるみキーチャーム

価格：各2,970円(税込)

ふんわり素材を使用したぬいぐるみキーチャームで、愛嬌あるキャラクターたちを再現。

持ち物に取り付ければ、目立つこと間違いなしです☆

メモパッド／キャンパスバッグ

価格：メモパッド 880円(税込)／キャンバスバッグ 4,400円(税込)

シンプルにロゴやモチーフをワンカラーで表現したメモパッドとキャンパスバッグ。

普段使いしやすい、さりげなく使える「ハリー・ポッター』グッズです。

ぬいぐるみ

価格：各4,950円(税込)

お部屋に飾れば、存在感たっぷりのぬいぐるみ。

まるで「ハリー・ポッター」の世界に入り込んだような気分になれます！

ポーチ／イヤーマフラー

価格：ポーチ 2,200円(税込)／イヤーマフラー 2,200円(税込)

ふわふわのシルエットが愛らしい、ポーチとイヤーマフラー。

イヤーマフラーはひんやりしてくる季節に嬉しいグッズです☆

ビッグクッション／ウォールペーパー／カップ＆ソーサー

価格：ビッグクッション 3,960円(税込)／【公式オンラインストア限定】ウォールペーパーL 11,000円(税込)／カップ&ソーサー 3,850円(税込)

「ドローレス・アンブリッジ」のカラー・ピンクをたっぷり使ったグッズも展開。

お部屋の雰囲気をガラッと変えてくれるグッズがラインナップされます。

ルームシューズ／ビッグクッション

価格：ルームシューズ 3,520円(税込)／ビッグクッション 3,960円(税込)

ピンクのグッズには、足元を彩るルームシューズも。

リボンをあしらった猫のフレームで、ガーリーなデザインにまとめています☆

【EC限定】ベッドセット

価格：16,500円(税込)

ベッドまわりのグッズは、深みのあるネイビーにゴールドの寮章で高級感あるデザインに。

シックなカラーなので、どんなお部屋にも取り入れられそうです！

ティッシュケースポーチ／リール付きパスケース／アクリルチャーム／ステンレスボトル／ペンケース

価格：ティッシュケースポーチ 2,750円(税込)／リール付きパスケース 3,080円(税込)／アクリルチャーム 1,320円(税込)／ステンレスボトル 4,400円(税込)／ペンケース 2,860円(税込)

外出時に持ち歩けるグッズにも、寮章をあしらったデザインを使用。

学校や職場でも「ハリー・ポッター」の世界観を楽しめます☆

ブランケット／トートバッグ

価格：ブランケット 5,390円(税込)／トートバッグ 4,400円(税込)

深みのあるネイビーにゴールドの寮章がオシャレなブランケットとトートバッグ。

お家や外出先で便利に使えます。

価格：ショッピングバッグ 2,750円(税込)／リール付きパスケース 3,080円(税込)／ステンレスボトル 4,400円(税込)

日刊予言者新聞をイメージしたグッズには、バッグやパスケースなどを展開。

新聞のようなカラーリングで、シンプルなデザインです！

リール付きパスケース/ポーチ/巾着2枚セット

価格：リール付きパスケース 3,080円(税込)／ポーチ 2,860円(税込)／巾着2枚セット 1,980円(税込)

ポーチや巾着も日刊予言者新聞のデザインで揃えることが可能。

年齢問わず、オシャレに使えるグッズが揃っています。

キャラクターたちがデザインされたマグカップやぬいぐるみキーチャーム、日刊予言者新聞をモチーフにしたポーチや巾着などがラインナップ。

Afternoon Tea LIVINGの「ハリー・ポッター」コレクションは、2025年10月1日より全国発売です！

