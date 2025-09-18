2025年11月13日（木）から2026年1月4日（日）の期間、大手町・丸の内・有楽町（丸の内エリア）にて、ディズニーのクリスマスイルミネーションが丸の内を彩る“MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2025 「Disney JOYFUL MOMENTS」”を開催！

イベント期間中は、ミッキー＆フレンズをはじめ、『アナと雪の女王』『トイ・ストーリー』『塔の上のラプンツェル』『くまのプーさん』、そして12月5日（金）に劇場公開の『ズートピア２』といった、ディズニー・アニメーションをモチーフにした装飾が、丸の内エリア各所に登場します☆

丸の内エリア“ＭARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2025「Disney JOYFUL MOMENTS」”

開催期間：2025年11月13日（木）〜2026年1月4日（日） ※2026年1月1日（木・祝）は除く。

開催場所：丸ビル、新丸ビル、丸の内オアゾ、丸の内ブリックスクエア ほか

主催：三菱地所株式会社

協力：ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社

三菱地所株式会社は、2025年11月13日（木）から2026年1月4日（日）の期間、大手町・丸の内・有楽町（丸の内エリア）にて、“MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2025 「Disney JOYFUL MOMENTS」”を開催！

よろこびや感動、幸福感に包まれるディズニーの物語の特別な瞬間をテーマに、あたたかな冬の季節の感動を分かちあう、ホリデーイベントを実施します。

冬のホリデーシーズンは、よろこびや温もりが溢れる季節。

イベントのキービジュアルには、ミッキー＆フレンズが実際に丸の内エリアで撮影したような、リアルな様子が描かれています。

これは、ディズニーがグローバルで展開している超⼤型プロジェクト「ミッキー＆フレンズ・イン・リアル・ライフ」の一環で、“ミッキーたちと、私たちが日常を共に過ごす”をテーマにした斬新なデザインとなっています。

イベント期間中は、ミッキー＆フレンズをはじめ、『アナと雪の女王』『トイ・ストーリー』『塔の上のラプンツェル』『くまのプーさん』、そして12月5日（金）に劇場公開の『ズートピア２』といった、ディズニー・アニメーションをモチーフにした装飾が、丸の内エリア各所に登場！

街を巡りながらディズニーの物語の世界を楽しめます。

各エリア・コンテンツの詳細および限定グッズやPOP UP SHOPの情報は10月下旬頃に公開予定となっています。

ディズニーのクリスマスイルミネーションが丸の内を彩る！

“ＭARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2025「Disney JOYFUL MOMENTS」”は、2025年11月13日（木）から2026年1月4日（日）の期間限定で開催です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ディズニーのクリスマスイルミネーションが丸の内を彩る！“ＭARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2025「Disney JOYFUL MOMENTS」” appeared first on Dtimes.