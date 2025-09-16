STV¥Ë¥åー¥¹ËÌ³¤Æ»

ËÌ³¤Æ»¡¦»°³Þ»Ô´ö½ÕÊÌÀî¸þÄ®¤Ç2025Ç¯9·î16Æü¸áÁ°10»þ40Ê¬¤´¤í¡¢½»Âð¤Ë¥¯¥Þ¤¬¿¯Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥¯¥Þ¤Ï¤¹¤Ç¤ËÎ©¤Áµî¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¸áÁ°10»þ40Ê¬¤´¤í¡¢»°³Þ»Ô¤«¤é¡Ö¥¯¥Þ¤¬¸ø±Ä½»Âð¤ÎÁë¥¬¥é¥¹¤ò³ä¤ê¡¢¼¼Æâ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¸¼´Ø¤«¤é½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡×¤È·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¯¥Þ1Æ¬¤¬¡¢Åö»þ²È¤ÎÃæ¤ÇÀöÂõ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿½»¿Í¤Î½÷À­¤Î¤¹¤°¤½¤Ð¤òÄÌ¤ê¡¢³«¤¤¤Æ¤¤¤¿¸¼´Ø¥É¥¢¤«¤é½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¸ø±Ä½»Âð¤Ï4À¤ÂÓ¤¬Æþ¤ëÊ¿²°·ú¤Æ¤Ç¡¢¤³¤ÎÉô²°¤Ë¤ÏÉ×ÉØ¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

½÷À­¤ÎÉ×¤ÏÅö»þ¡¢³°¤ÇÁð´¢¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¥¯¥Þ¤ÎÂç¤­¤µ¤ÏÂÎÄ¹1.2¥áー¥È¥ë¤Û¤É¤Ç¡¢²È¤ò½Ð¤¿¤¢¤È»³¤ÎÊý¤Ëµî¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¥Ï¥ó¥¿ー¤È»Ô¤Î¿¦°÷¤¬³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¼¼Æâ¤Ç¥¯¥Þ¤ÎÂ­À×¤â¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ê¤É¤¬·Ù²ü¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£