五千円札が「17万5000円」に大化け、一体なぜ!? お釣りの中にあるかもしれない“レア紙幣”の特徴とは
2025年8月10日に終了した第124回入札誌「銀座」で、珍番（紙幣に記された番号が珍しいもの）の五千円札が落札されました。落札価格は額面の35倍となる17万5000円（手数料込みで20万3875円）です。いったいどのような五千円札なのでしょうか？ ポイントは 「階段」です。
【実際の画像】17万5000円に大化けした「五千円札」を見る
しかし、実はゾロ目のほかにも、珍番として注目され高額で落札される紙幣があります。それは「階段」です。
今回注目したいのは、記番号（アルファベットと番号）「H123456V」の番号部分です。番号が「123456」となっています。これが「階段」と呼ばれる珍番です。ゾロ目と異なり、しっかり確認しないと見過ごしてしまうかもしれません。「逆階段」と呼ばれる654321も珍番として重視されています。
なお、階段であれば超高額となるかというと、そういうわけでもありません。今回のような高額落札となるには、さらにポイントがあります。それは、記番号が黒色かつ記号が1桁、そして未使用であることです。
新渡戸稲造の五千円札には、1984年11月1日から発行された黒色記番号のものと、1993年12月1日から発行された褐色記番号のものがあります。今回落札されたものは黒色ですから初期のものです。
しかも記号がHと1桁です。実は記号が1桁で未使用のものはオークションにもあまり出てこないため、高値となる傾向にあります。「HA〇〇〇〇〇〇△△」のように記号が2桁の場合は、1桁に比べて価値が低くなりやすいです。
ゾロ目は誰にでも気付きやすいですが、階段や逆階段は意外と見落としやすいかもしれません。そのため、市場に出回っている可能性があります。お釣りで五千円札や千円札などを受け取ったときには、ぜひ一度チェックしてみてはいかがでしょうか。
▼伊藤 亮太プロフィール
慶應義塾大学大学院商学研究科修了。一般社団法人資産運用総合研究所代表理事。ファイナンシャルプランナーとして、家計・保険等の相談、執筆、講演、大学講師を主軸に活動。大学院時代の専門は社会保障で、経済・金融に関する解説も得意。コイン収集マニアの一面も。
(文:伊藤 亮太（株式・ファイナンシャルプランナーガイド）)
【実際の画像】17万5000円に大化けした「五千円札」を見る
ゾロ目だけではない珍番紙幣に記されている番号がすべて同じ数字になっているもの。これはゾロ目といわれる珍番で、日本では7のゾロ目は特に縁起がいいと珍重されています。また、すべて8である場合も“末広がり”として人気があります。こうしたゾロ目を収集したり探したりする人は多いため、どの紙幣でもプレミアがついています。
「階段」とは今回落札されたのは、新渡戸稲造の五千円札です。懐かしいと思う人も多いのではないでしょうか。新渡戸稲造の五千円札は1984年11月1日に発行が始まり、2007年4月2日に発行が停止された、津田梅子、樋口一葉の前の五千円札です。
今回注目したいのは、記番号（アルファベットと番号）「H123456V」の番号部分です。番号が「123456」となっています。これが「階段」と呼ばれる珍番です。ゾロ目と異なり、しっかり確認しないと見過ごしてしまうかもしれません。「逆階段」と呼ばれる654321も珍番として重視されています。
なお、階段であれば超高額となるかというと、そういうわけでもありません。今回のような高額落札となるには、さらにポイントがあります。それは、記番号が黒色かつ記号が1桁、そして未使用であることです。
新渡戸稲造の五千円札には、1984年11月1日から発行された黒色記番号のものと、1993年12月1日から発行された褐色記番号のものがあります。今回落札されたものは黒色ですから初期のものです。
しかも記号がHと1桁です。実は記号が1桁で未使用のものはオークションにもあまり出てこないため、高値となる傾向にあります。「HA〇〇〇〇〇〇△△」のように記号が2桁の場合は、1桁に比べて価値が低くなりやすいです。
新紙幣で探してみよう新渡戸稲造の五千円札のように古い紙幣が手元にある人は、ぜひゾロ目だけではなく階段や逆階段も探してみてください。また、「そんなに古い紙幣は持っていない……」という人でも、“新紙幣”で見つけられる可能性があります。今なら、新紙幣の中では比較的初期のものが見つけられるかもしれません。
ゾロ目は誰にでも気付きやすいですが、階段や逆階段は意外と見落としやすいかもしれません。そのため、市場に出回っている可能性があります。お釣りで五千円札や千円札などを受け取ったときには、ぜひ一度チェックしてみてはいかがでしょうか。
▼伊藤 亮太プロフィール
慶應義塾大学大学院商学研究科修了。一般社団法人資産運用総合研究所代表理事。ファイナンシャルプランナーとして、家計・保険等の相談、執筆、講演、大学講師を主軸に活動。大学院時代の専門は社会保障で、経済・金融に関する解説も得意。コイン収集マニアの一面も。
(文:伊藤 亮太（株式・ファイナンシャルプランナーガイド）)