日銀が、福沢諭吉が肖像に使われた1万円札など旧紙幣の発行を実質的に終了したことが10日、関係者への取材で分かった。昨年7月に新紙幣を発行した後も旧紙幣しか使えない自動販売機や券売機などのため発行を続けてきたが、対応が進んだと判断した。世の中に流通する紙幣全体の4割程度にとどまる新紙幣の普及加速が見込まれる。紙幣は日銀が民間の金融機関に引き渡した上で、世の中に流通させている。旧紙幣の製造は既に終了し