シニア犬がお散歩するワンシーンにホッコリする人が続出しています。

話題となっている投稿は記事執筆時点で26万回再生を突破し、「かわいいなぁもう…」「ずっとニコニコしててたまらない」「なんか泣いちゃう…」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：15歳のおばあちゃん犬が『お散歩に行きたい』とおねだり→連れて行った結果…涙が出るほど『愛おしい光景』】

白髪交じりの老犬が…

TikTokアカウント「medakhwhv1l」の投稿主さんは、黒柴のみーちゃんと暮らしています。みーちゃんの年齢は、なんと15歳！人間に換算すると、70代後半ほどの年齢です。

すっかり白髪交じりになったみーちゃんですが、毎日のお散歩は欠かせません。投稿主さんが「お散歩行く？」と視線を送ると、お口をシャクシャクしたり、「ニャウニャウ」と鳴いたりしながら、喜びを表現するのだとか。

まだまだ自力で歩けるみーちゃんは、玄関までひとりで歩いて出ます。

愛おしい光景に涙

やや猫背の体勢で玄関を出たみーちゃんは、ポットポットと歩いてお散歩。若いころのように走り回ったりは出来ないけれど、今の自分のペースで最大限に楽しみます。風のニオイや地面の手触りなど、刺激的なことはたくさん♪

とはいえ、長時間のお散歩はちょっぴり負担。そこで、帰り道はカートに乗って優雅に帰宅するそうです。カートに乗ることも楽しいみーちゃんは、ニコニコ笑顔でお散歩を締めくくります。

帰宅すると、「楽しかった」とご満悦な表情を浮かべるそう。マイペースに日課のお散歩を楽しむみーちゃんに、ホッコリしてしまうワンシーンでした♡

みーちゃんの穏やかなルーティンには「ちゃむちゃむしててほんとに可愛い」「大切に育ててきたのが分かります」「これからも元気にお散歩楽しんでね～！」などさまざまな声が寄せられました。

まだまだ現役の「拒否柴」

そんなみーちゃんは、ときには「拒否柴」になってしまうこともあるといいます。拒否柴とは、柴犬によく見られる、歩行中に立ち止まって歩かなくなる行動のこと。とはいえ、みーちゃんの拒否はとことん穏やか。ニコニコ笑顔のままで、静かにその場に立ち止まります。

そんなみーちゃんをリードで引く投稿主さんも、心なしか手加減しているよう。時々一休みも挟みながら、今日もお散歩を楽しんでいるみーちゃんなのでした。

TikTokアカウント「medakhwhv1l」には、みーちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「medakhwhv1l」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。