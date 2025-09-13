「ジワジワ売れそう」 賛否あった『i240』が初登場で2位！ 蝉川泰果も実戦投入【アイアン売り上げランキング】
今週のアイアン部門では9月4日に発売されたピンの『i240』が初登場で2位。今年のNo.1ヒットを記録している『スリクソン ZXi5』にあと一歩に迫る販売本数を記録した。今秋は大手メーカーから続々と新アイアンが発売されたが、その中でも好調なスタートをきった。『i240』について二木ゴルフ水戸店の山本直樹さんに話を聞いた。
【写真】『i230』『i240』の構えた顔を並べてみた！
「正直、発売前はそれほど多くの予約が入っていたわけではありませんでした。前作の『i230』『i210』からデザインもかなり変わったことで様子見をしているお客さんも多かったです。しかし、発売直後から試打をされたり購入される人が一気に増えて売り上げを伸ばしています。ジワジワ売れ始めているのがピンらしいです」どういうところを気に入っているのか？「バックフェースのデザインはかなりハイテク感がありますけどサイズはかなりシャープ。寛容性が高いので、アベレージゴルファーやセミアスリートゴルファーから人気があります」ツアーでは蝉川泰果が8月からアイアンセットの4番からPWをすべて『i240』にスイッチした。寛容性が高いのに見た目がツアー好みのシャープな点が使用した理由だという。発表当初はデザインを含めて賛否があった『i240』だが、徐々に評価が高くなってきたようだ。【アイアン売り上げランキング トップ3】1位 ダンロップ スリクソン ZXi52位 ピン i2403位 ピン G440※データ提供：矢野経済研究所、9月1日〜9月7日のデータ◇ ◇ ◇女子プロが使用するドライバーシャフトを調査。関連記事【女子プロでは軟鉄鍛造アイアンが流行中！ 最新34モデルのどのタイプを彼女たちは使っている？】で詳細をチェックできる。
