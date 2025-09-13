不倫主人公、土下座で開き直り演説！「女性の99％はムカつく！でも…」＜奪い愛、真夏＞

さまざまな登場人物たちが愛を奪い合うドロキュン愛憎ドラマ『奪い愛』シリーズの最新作となる『奪い愛、真夏』。

本作では、主人公・海野真夏（うみの・まなつ／松本まりか）が、転職先で元カレにそっくりな妻帯者の御曹司社長・空知時夢（そらち・たいむ／安田顕）と出会い、激しく葛藤しながらも禁断の愛に翻弄されてきた。

9月12日（金）に放送された最終回では、真夏と時夢が不倫を貫く道を選び、会社にケジメをつけに行った。

不倫に対し開き直るかのような真夏の言い分に、同僚の山上花火（やまうえ・はなび／森香澄）は「あなたの言ってること、世の中の女性の99％はムカつくと思う」と切り出し…。

【映像】真夏と時夢がW土下座

◆「仕方ないです、好きなんだから」

最終回では、真夏（松本）が正妻・空知未来（そらち・みらい／高橋メアリージュン）との激しいドロ沼バトルの末、時夢（安田）を奪い取った。

真夏と新たな人生を歩む前に、時夢は区切りをつけるため会社に行くといい、真夏もついていくことに。

時夢は「皆さんには自分の勝手な行動で迷惑をかけてしまい、本当に申し訳ありませんでした！」と土下座しつつ、「みなさんどうか海野さんのことは、彼女のことは悪くは思わないでください。悪いのは全部僕です。奪ったのも壊したのも全部僕なんです。彼女を自分の時間に巻き込みました」と真夏のことは庇った。

しかし真夏は「今の違います！」と割り込み、時夢に「私、巻き込まれたつもりなんてないです」と告げる。

そして真夏は「みなさん、私は社長を好きになり、恋をし、キスをしました。不倫です。好きな人を、ただ好きになってしまっただけって言いたいけど、その相手には奥さんがいる。だから、不倫なんです。不倫は絶対に誰かを傷つけます、不幸にします。だから駄目なんです。だから何度も止めようと思った」と不倫はいけないことだと語った。

それでも真夏は、「でも何度やり直しても、心が叫んでたんです。好きだって。好きで好きで好きで仕方ないって！ こんな女、悪女だとか、疫病神だとか思ってもらっていいです。仕方ないです、好きなんだから。愛してるんだから」と言い放ち、「一度きりの自分の人生、奪った愛を、奪った以上、全力で本気で愛して生き切ります！ 空知時夢さんと一緒に！」と土下座した。

すると、土下座する真夏の前に同僚の花火（森）がしゃがみ込み、「あなたの言ってること、世の中の女性の99％はムカつくと思う」と語りかける。しかし花火は「だけど、私は残りの1％。世の中の不正解を自分だけの正解にして生きて」と続け、真夏にエールを送った。