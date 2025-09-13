µþÅÔFW¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¡¢¹ÅçÁê¼ê¤ËÅÚÃÅ¾ì¤ÇÆ±ÅÀÃÆ¡ª¶Ã°Û¤Î5»î¹çÏ¢È¯¤Ë
12Æü¡¢J1¥ê¡¼¥°Âè29Àá¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹ÅçÂÐµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢1ÅÀ¤òÄÉ¤¦µþÅÔ¤¬¸åÈ¾43Ê¬¤ËFW¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¤Î5ÀïÏ¢È¯ÃÆ¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢1-1¤Î°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
Í¥¾¡Áè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÎ¾¥Á¡¼¥à¡£ÆÃ¤Ë¼ó°Ì¡¦µþÅÔ¤È¾¡ÅÀº¹4¤Î¹Åç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÀäÂÐ¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤«¤Ã¤¿¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¹Åç¤Ï»î¹ç¤òÄÌ¤¸¤Æ24ËÜ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Á¡¢¸åÈ¾18Ê¬¤Ë¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎDFº´¡¹ÌÚæÆ¤¬ÆÀÅÀ¤·¤ÆÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï½ª¤ï¤ì¤Ê¤¤µþÅÔ¤Ë¤Ï¹¶¤á¼ê¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¥·¥å¡¼¥È¤Ï»î¹çÁ´ÂÎ¤Ç5ËÜ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÆÍÆþ¤¹¤ëÀ£Á°¤Ç¥¨¡¼¥¹¤¬·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¡£
DFµÜËÜÍ¥ÂÀ¤Î½Ä¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¡¢Á°¤ò¸þ¤¤¤¿FW¥Þ¥ë¥³¡¦¥È¥¥¡¼¥ê¥ª¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ë¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¥¯¥í¥¹¤ò¶¡µë¡£¤³¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¡¢ÇØÃæ¤ò¥´¡¼¥ë¤Ë¸þ¤±¤¿¾õÂÖ¤Ç¼õ¤±¤¿¥¨¥ê¥¢¥¹¤ÏÈ¿Å¾¤·¤Ê¤¬¤é¥´¡¼¥ë¤Î±¦¶ù¤ËÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£
¹Åç¤ÏºÆ¤ÓÆÍ¤Êü¤½¤¦¤È¹¶Àª¤Ë½Ð¤ë¤â¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ1-1¤Ç»î¹ç½ªÎ»¡£¥¨¥ê¥¢¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂè25Àá¤ÎÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹Àï¤«¤é5»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ê¡¼¥°Àï16¥´¡¼¥ëÌÜ¤Ç¤¢¤ê¡¢J1ÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°»ÃÄê¼ó°Ì¡ÊÃ±ÆÈ¡Ë¤ËÌö¤ê½Ð¤¿¡£
¤³¤Î²Æ¡¢J¥ê¡¼¥°¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤¿¤Á
¥¨¡¼¥¹¤Î½õ¤Ã¿Í³°¹ñ¿Í¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¼ó°Ì¤ÎºÂ¤ò¼é¤Ã¤¿µþÅÔ¡£»Ä¤ê9»î¹ç¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀï¤¤¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤À¡£