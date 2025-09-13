ピカチュウのぬいぐるみなどハロウィンをテーマにした新グッズが本日9月13日にポケセンで販売開始
ポケモンは、ハロウィンをテーマにしたグッズ「Halloween Ghost Chateau」をポケモンセンターにて9月13日に発売する。価格はクリアファイルが440円など。
今回新たに発売されるのは、ピカチュウのぬいぐるみやマスコットをはじめ、ヒノアラシがモチーフのジオラマLEDフィギュアやバケッチャのケーブルライトなど、ハロウィンの気分を盛り上げるラインナップが登場。ゴーストタイプをもつポケモンたちが住みついた洋館をイメージしたウォールポケットは、ぬいぐるみやマスコットを入れて部屋に飾ることもできる。
・ぬいぐるみ Halloween Ghost Chateau ピカチュウ/価格：3,300円（★）
・ぬいぐるみ Halloween Ghost Chateau ヒノアラシ/価格：3,300円（★）
マスコット Halloween Ghost Chateau ピカチュウ&フワンテ/価格：2,750円（★）
・マスコット Halloween Ghost Chateau ヒノアラシ/価格：2,090円（★）
・マスコット Halloween Ghost Chateau ヒメグマ/価格：2,090円（★）
・マスコット Halloween Ghost Chateau オンバット/価格：2,200円（★）
・ジオラマLEDフィギュア Halloween Ghost Chateau/価格：5,500円
・ケーブルライト バケッチャ/価格：4,400円
・マグカップ Halloween Ghost Chateau/価格：2,640円
・ミニボウル Halloween Ghost Chateau/価格：2,750円
・メラミントレイ Halloween Ghost Chateau/価格：1,870円
・パンプキンミニバッグ Halloween Ghost Chateau/価格：2,970円
・ぬいぐるみウォールポケット Halloween Ghost Chateau/価格：5,500円
・ポーチ付きブランケット Halloween Ghost Chateau/価格：3,300円
・巾着付きルームウェア Halloween Ghost Chateau L/価格：8,690円
・巾着付きルームウェア Halloween Ghost Chateau M/価格：8,690円
・ヘアバンド Halloween Ghost Chateau オンバット/価格：2,200円
・ステッカーセット Halloween Ghost Chateau/価格：880円
・ペーパーウェイト Halloween Ghost Chateau ガラルサニーゴ/価格：2,310円
・クリアファイル Halloween Ghost Chateau/価格：440円
・マグネットコレクション Halloween Ghost Chateau/価格：770円
・缶入りキャンディ Halloween Ghost Chateau/価格：1,430円
・フリルハンドタオル Halloween Ghost Chateau/価格：1,320円
・B6窓付きリングノート Halloween Ghost Chateau/価格：1,320円
・ミラー付きポーチ Halloween Ghost Chateau/価格：2,640円
※★の商品は、Amazon.co.jp「ポケモンストア」では、9月13日より予約受け付けを予定。Amazon.co.jp「ポケモンストア」での販売開始日は、9月20日の予定だが、数に限りがあるため、予約時点で予定数量に達する場合もある。
(C)2025 Pokémon. (C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。