サッカーJ1・ファジアーノ岡山のMF 佐藤龍之介選手（18）が、FIFA U-20 ワールドカップチリ2025を戦う、U-20日本代表のメンバーに選ばれました。

【写真を見る】ファジアーノ岡山の佐藤龍之介選手（18）ワールドカップチリ2025に挑むU-20日本代表に選出【岡山】

日本サッカー協会がきょう（12日）発表したものです。ファジアーノ岡山によりますと、佐藤選手はさっそく今月15日（月）から代表活動に合流するということで、ファジアーノでは後日応援グッズの販売も予定しているということです。

佐藤龍之介選手は東京都出身で、2006年生まれの18歳。今季2025年にFC東京から育成型期限付き移籍でファジアーノ岡山に参戦、すでに日本のA代表も経験しています。佐藤選手は、「U-20日本代表に選出され、ワールドカップという大舞台に挑戦できること光栄に思います。自分のベストを尽くして、日本を勝利に導けるよう全力で戦ってきます。応援よろしくお願いします」とコメントしています。

U-20ワールドカップチリ2025は、今月（9月）27日からチリで開催され、日本はまず開催国のチリ、エジプト、ニュージーランドとグループリーグを戦います。日本代表のグループリーグの試合日程は以下の通りです。

（グループA）

第1戦 9月28日 vs U-20エジプト代表

第2戦 10月1日 vs U-20チリ代表

第3戦 10月4日 vs U-20ニュージーランド代表