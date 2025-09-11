ファッション誌『Ray』の公式SNSにて、京本大我（SixTONES）が表紙を飾った『Ray』10月号特別版（8月22日発売）より1カットが特別公開された。

【画像】体のライン際立つタイトTシャツ姿の京本大我／“白アイライン”際立つアップショットも！

「#京本大我 さんの指先に宿る、アートな美しさ。ネービーのネイルで魅せる新しい美のカタチ…そんな、特別なワンカットをお届け」というコメントとともに公開されたのは、前髪をふんわりセンターで分け、体にぴたっとフィットしたタイトTシャツをデニムパンツにインした京本が、口元に両手を当ててカメラを見下ろしているカット。

短く切り揃えられた爪にはネイビーネイルが施され、頭や手首にはブルーの毛糸が絡みついている。

また投稿では「誌面では、アーティスティックなメイクやネイルを通して掘り下げた、まだ誰も知らなかったきょもの一面をたっぷりお届けしているので、ぜひチェックしてね」という一文も添えられた。

SNSでは「指めちゃくちゃ綺麗」「ひも遊びして絡まる猫みたい」「美しすぎて眩しい」「こういうスタイリング珍しいかも」「ウエスト細い」「生きるアート」といった反響が寄せられている。

■“白アイライン”際立つアップショットも！