Android13システム搭載！MAXWIN Car AI Box『DA-DVD01』
MAXWINは、DVD/CDドライブを付属したAndroid13システム搭載のCar AI Box『DA-DVD01』を2025年9月26日までの期間限定で、メーカー希望小売価格44,000円(税込)のところ、在庫限り19,800円(税込)の特別価格での販売を開始しました。
MAXWIN Car AI Box『DA-DVD01』
メーカー希望小売価格：44,000円(税込)
特別価格：19,800円(税込)
◆期間
2025年9月10日(水)から2025年9月26日(金)まで
※既定の数量に達し次第終了となります。
◆商品スペック
▼車内のエンタメ性がアップ！DVD/CDドライブも付属したAndroid13システム搭載のCar AI Box
MAXWIN DA-DVD01
Apple CarPlay対応の車載ディスプレイオーディオとUSB接続すれば、有線CarPlay/Android Autoをワイヤレス化。
走行中に動画アプリ(YouTube・Netflixなど)を視聴でき、音楽アプリ(LINE Music、Spotify、YouTube Musicなど)をはじめとする様々なAndroidアプリを自由に利用できます。
さらにDVD/CDの再生も可能となり、車内のエンタメ性を大幅に向上させます。
▼純正ディスプレイオーディオの有線CarPlay/Android Autoをワイヤレス化
CarPlayワイヤレス化
ワイヤレスCarPlay＆ワイヤレスAndroid Autoの両方に対応！毎回の面倒なCarPlay/Android Autoの有線接続が解決、自由にCarPlay＆Android Auto機能を使用できます。
一回接続すると、次回から自動的に接続可能です。
▼Car AI Boxにお好きなアプリをインストールして使用できる
好きなアプリをナビで操作
Google Playストアからお好きなアプリをインストール可能。
YouTubeなどの動画アプリ、Spotifyなどの音楽配信アプリも視聴できます。
※インストールするアプリの動作や使用による不具合については保証しません。
※アプリのインストール・使用にはスマートフォンのテザリングまたはWi-Fi端末が必要です。
▼DVD/CDが再生できる
DVD/CDが再生可能
車載専用のDVD/CDドライブをCar AI Boxに接続すれば、純正ディスプレイオーディオの画面でDVD/CDを視聴できます。
Wi-Fi環境がなくても使用可能。
※市販のDVD/CD対応。
ご家庭で焼き増ししたディスクは対応しない場合があります。
走行中も純正ディスプレイオーディオでタッチ操作/映像コンテンツの視聴が可能。
長時間移動中にも盛り上がる！同乗者がたくさんの映像コンテンツを自由に楽しめます！
▼HDMI出力でリアモニターなどにも映せる(オプション：HDMI出力アダプター要)
HDMI出力
オプションのHDMI出力アダプター(DA-OP2)を購入いただくことで、本機のHDMI出力(映像のみ)が可能となります。
後方座席でもアニメや映画が楽しめます。
▼接続簡単、面倒な取り付け無し！
取り付け簡単
付属ケーブルで、2種類のCarPlay USBポートに接続可能(USB-AとUSB-C)
付属のUSBケーブルでデバイスを接続するだけで即見れる！Wi-Fiでインターネット環境さえ用意すれば、お好みの動画アプリを車内の大画面で観ることができます。
