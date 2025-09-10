この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「【健気】雷なのに飼い主に置いて行かれた柴犬が…」が公開されました。父ちゃんと母ちゃんは（飼い主さん）は自宅の「母屋」で食事をとっていましたが、突如鳴り響く雷鳴と豪雨。父ちゃんは食事を中断してビビっているであろう愛犬まめたろうのいる「離れ」へ。慌てて戻った父ちゃんは、まめたろうに側で落ち着くように言いますが、やっぱりビビっていた豆太郎はそわそわしてそれどころではありません。



その後、食事を終えた母ちゃんが離れへ戻ったので、今度は父ちゃんが母屋へ戻ることに。しかし外は相変わらずの雷雨。そんな中でも父ちゃんと離れたくないまめたろうは父ちゃんにくっついて玄関へ移動。この愛らしい姿に父ちゃんは気が引けつつも、なんとかまめたろうを部屋の中へ返し、母屋へ行ってしまいました。まめたろうは呆然と立ち尽くしますが、どうしても父ちゃんについて行きたいようで何度も扉を前足で「ちょいちょい」して母ちゃんに扉を開けるよう促します。しかしこの豪雨の中、父ちゃんを追わせるわけにもいかず落ち着かせようとしていると、まめたろうは扉の前で伏せをしてしまいました。



じっと父ちゃんが帰ってくるのを待つ。その献身的な姿に、動画を見た多くの視聴者さんたちもムネキュンだったようです。そして、この健気な姿を知らない父ちゃんが帰ってきます。扉の前でずっと待っていたことを知らない父ちゃんは、まめたろうを一撫でして部屋の中へ入ってしまいます。そしてそれを追うまめたろう。やっと感動の再会かと思われましたが、父ちゃんの手をすり抜けて水を飲みに行ってしまいます。しかしこれには理由がありました。



水を飲み終えたまめたろうですが、もたもたしていてなかなか父ちゃんの所へ来ません。どうやら、長い間待っていたのに帰って来た父ちゃんの素っ気ない対応に拗ねてしまったようです。そんなまめたろうですが、父ちゃんにベッドへ連れ去られてしまいます。そして少し強引に添い寝をさせるのでした。しばらく不満そうにしていましたが、最後は父ちゃんの腕の中で安心して笑顔が戻ったまめたろう。しかし父ちゃんに抱かれながら「おなら」をして、しっかり復讐は果たすのでした。