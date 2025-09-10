9月9日、4日に肺炎で亡くなっていた歌手の橋幸夫さん（享年82）の通夜が、東京・文京区の寺で営まれた。

橋さんは’60年の『潮来笠』で歌手デビュー。この曲の大ヒットを受け、橋さんは第2回日本レコード大賞で新設されたばかりの新人賞を受賞し、同年の『NHK紅白歌合戦』にも初出場。以降、吉永小百合（80）とデュエットした『いつでも夢を』など多くのヒット曲を世に送り出し、生前は西郷輝彦さん（享年75）、舟木一夫（80）と共に昭和歌謡界の「御三家」の一人として名をはせた。

ただ、最近は体調不安がたびたび指摘され、所属事務所「夢グループ」の石田重廣社長（67）は今年5月、橋さんがアルツハイマー型認知症を患っていることを公表。同月31日、橋さんは同社20周年の公演に出演した直後、自宅から救急搬送され、一過性脳虚血発作の診断を受けて入院。翌月にも再入院するなど体調は安定せず、石田社長が9月1日のトークショーで、橋さんについて「僕の顔も忘れる、言葉も忘れる、大きないびきをしてずっと寝ています」と近況を伝えたばかりだった。

そして、9月4日、65年の歌手人生に幕を下ろした橋さん。通夜には700人以上が参列したといい、「御三家」の舟木や、錦野旦（76）、鳩山由紀夫元首相（78）など多くの著名人の姿が。

錚々たる顔ぶれの参列者のなか、一際目を引いた男性が。金髪オールバックに黒のティアドロップ型サングラス、十字架のピアスという、弔問の場ではかなり目立つ出で立ちだ。

この姿といえば、EXILEのATSUSHI（45）かと思いきや――。本人が報道陣の囲み取材で明かしたところによると、全く別人だったという。

「この男性は、ATSUSHIさんの“そっくりさん”として活動するものまね芸人のRYOさん。ATSUSHIさん本人をはじめ、TAKAHIROさんなどEXILEのメンバーにも認知されており、バラエティ番組にも多数出演しています。

橋さんの通夜当日は、“ATSUSHIさんが来た”と勘違いした報道陣が一斉に注目し、囲み取材を行うことになったのですが、そこでRYOさんは『本人ではない』とコメント。ATSUSHIさんのような恰好をしていたことについて、『ものまね芸人なので、このスタイルで来た』と答えたそうです」（スポーツ紙記者）

さらに、RYOは生前の橋さんとの“親交”についても明かしたという。

「RYOさんは囲み取材で、『橋さんとお会いしたことはあるんですけど、親交はないです』と答えたそうですよ。仕事現場、もしくはプライベートで顔を合わせたことがあるぐらいなのでしょうか。

ただ、通夜は個人を悼む厳粛な場所。生前の橋さんから“いつもの恰好で”と伝えられていれば別ですが、ATSUSHIさんに扮して参列するというのは、芸人としての“アピール”のように捉えられかねないでしょう」（前出・スポーツ紙記者）

RYOは9日夜、Xで《傳通院にて橋幸夫さんのお通夜 報道陣関係者の皆様に勘違いをさせてしまい大変申し訳ございませんでした。僕はEXILE ATSUSHIさんではなくEXILE ATSUSHIそっくりのRYOです。失礼致しました。橋幸夫さんのご冥福をお祈り致します》と釈明しているが……。

「ただ、この投稿には、会場の立て看板の横に立ったり、報道陣に囲まれるRYOさんの写真だけでなく、囲み取材の場所に向かい、取材に応じる様子を3分にわたって撮影させた動画までも添えられていました。加えてRYOさんは自身が通夜に参列したことで、会場が混乱していたことを伝えたメディアの記事を複数リポストするなど、 “アピール”の一環と捉えられても仕方ありません。

親交の深くない人が葬儀場の前で写真撮影してSNSにアップするのも褒められたものではありませんが、葬儀場内で動画までまわすというのは“ありえない行動”ではないでしょうか。ATUSHIさん本人からしてもいい迷惑だと思います」（芸能関係者）

このようなRYOの言動はXやネットニュースのコメント欄でも疑問視されており、こんな指摘が殺到した。

《お通夜よねいくらモノマネ芸人やからてそんな姿して行く必要がどこに有る混乱するに決まってるやろお通夜で不謹慎、常識なさ過ぎマジで狙った売名やろ》

《自分が取り上げられてる記事載せまくってるし、誰に撮ってもらってるのか葬儀場内で写真や動画まで回してるし売名か悪ふざけとしか思えない。葬儀の場をなんだと思ってる？》

《ものまね芸人がものまねの格好で葬儀に参列することは否定しない。忌野清志郎の葬儀に革ジャンで来た甲本ヒロトと同じで、それが正装だから。ただそれ以前に、それ程交流もなかったのに橋幸夫氏の葬儀に参列していることに、売名に利用した感は否めない》

《人様のお通夜でこんな事するってどんな神経してんの？そしてなにより腹立つのがあっちゃん本人の品格を赤の他人が落とすって何様なの？》

なお、RYOはインスタグラムにも通夜当日の写真を投稿していたのだが、10日昼時点でアカウントが閲覧できない状態となっている。