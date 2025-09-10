TV取材されるスーパーが「アキダイ」ばかりな理由 元テレビ局員が解説
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「下矢一良の正直メディア」が公開した動画で、元テレビ局員の経歴を持つPR専門家の下矢一良氏が、スーパー「アキダイ」はなぜテレビに頻繁に登場するのか、そのPR戦略の秘訣を解説している。
動画の冒頭で下矢氏は、アキダイが「日本で一番テレビに出ているスーパーマーケット」であり、その出演本数は年間300本にものぼると紹介。しかし、巨大なチェーン店ではなく都内に9店舗を展開する中小企業であり、必ずしも特別なオリジナル商品があるわけではない。それにもかかわらず、なぜこれほどまでにメディアから引く手あまたなのか。
下矢氏はその理由を「めちゃくちゃテレビとしてはありがたい」存在だからだと語り、テレビ局側の視点から3つのポイントを挙げた。
1つ目は「秋葉社長の対応がめちゃくちゃ早い」こと。急な取材依頼が多いテレビ業界では、大手企業のように広報部を通すと返答に数日かかることも珍しくない。その点、アキダイは社長が即断即決するため「大手では間に合わない」というテレビ局のスピード感に応えられるのだという。
2つ目は「都内にある」という物理的なアクセスの良さ。そして3つ目が「人として付き合いやすい」ことだ。下矢氏は、テレビ局側の事情を理解し、面倒なリクエストをせず協力的な姿勢を貫くことが、制作者との良好な関係構築につながっていると分析。「テレビにしてみると、アキダイ様様なんです」と、その絶大な信頼を表現した。
この事例は、他の業界にも応用できると下矢氏は指摘。「うちにはオリジナルなすごい商品がないという会社にとって、まさに教科書になる成功事例」と語り、メディアが求める“付き合いやすさ”を提供することで、自社の業界における“アキダイ”になれる可能性があると締めくくった。
