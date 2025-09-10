レタスと豚バラ肉のレンジ蒸し【材料】（2人分）レタス 1/2~1個豚バラ肉(薄切り) 150g<タレ>ポン酢しょうゆ 大さじ 2しょうゆ 小さじ 1ラー油 適量すり白ゴマ 小さじ 1/2【作り方】1、レタスは大きめのひとくち大に手でちぎる。豚バラ肉は食べやすい大きさに切る。＜タレ＞の材料を混ぜ合わせる。2、深めの耐熱容器にレタス、豚バラ肉の順で3層になるように重ねる。ふんわりとラップをして電子レンジで7〜8分、豚バラ肉の色が変わるまで加熱する。2〜3分そのままおいて蒸らして下さい。3、器に盛り、＜タレ＞をかける。【このレシピのポイント・コツ】電子レンジは600Wを使用しています。