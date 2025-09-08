¥°¥é¥Ë¥Õ¡ß¡Ø¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥·¥ó¥°¥¹¡Ù¤¬¥³¥é¥Ü¡ª¡¡¥Ç¥â¥´¥ë¥´¥ó¤Î¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤ÉÁ´23¼ïÅ¸³«
¡¡¡Ö¥°¥é¥Ë¥Õ¡×¤Ï¡¢9·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é¡¢Netflix¤Î¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥·¥ó¥°¥¹ Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡¢Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÈ¯Çä¡£¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï¡¢9·î8Æü¡Ê·î¡Ë23»þ59Ê¬¤Þ¤ÇÀè¹ÔÍ½ÌóÈÎÇäÃæ¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ý¥±¥Ã¥È¤ä¥µ¥¤¥É¤«¤é¥Ç¥â¥´¥ë¥´¥ó¤¬¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê¡ª¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤Ê¤É¥¢¥¤¥Æ¥à°ìÍ÷
¢£2¿Í¤Îºî²È¤â»²²Ã
¡¡º£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢·àÃæ¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ä¥Ç¥â¥´¥ë¥´¥ó¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë²Ã¤¨¡¢ºî²È¤ÎÃæÂ¼Í¤²ð»á¤ÈÀÐ¹õ°¡Ìð»Ò»á¤Ë¤è¤ëÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¤½¤í¤¦Á´23¼ïÎà¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥Ð¡¼¥·¥Ö¥ë»ÅÍÍ¤ÇºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤¿¡Ö¥ê¥Ð¡¼¥·¥Ö¥ë¥Ó¥Ã¥°¥·¥ë¥¨¥Ã¥ÈT¥·¥ã¥Ä¡×¤ä¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¥í¥´¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¥Ç¥â¥´¥ë¥´¥ó¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¥¦¥©¥Ã¥·¥ã¥Ö¥ë¥¸¥ã¥«¡¼¥É¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¡×¤Ê¤É¡¢¤³¤À¤ï¤êËþºÜ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÊÂ¤Ö¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2¿Í¤Îºî²È¤Ë¤è¤ë¡ÖT¥·¥ã¥Ä¡×¤âÅ¸³«¤µ¤ì¡¢¥À¥¹¥Æ¥£¥ó¤¬¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥À¡¼¥È¡Ê¾®¤µ¤Ê¥Ç¥â¥´¥ë¥´¥ó¡Ë¤ò¥¥å¡¼¥È¤ËÉÁ¤¤¤¿ÀÐ¹õ°¡Ìð»Ò»á¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¡¢Í§Ã£¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¤È¥À¥¹¥Æ¥£¥ó2¿Í¤Î²£´é¤òÉÁ¤¤¤¿ÃæÂ¼Í¤²ð»á¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤½¤í¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê»¨²ß¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Ý¥±¥Ã¥È¤ä¥µ¥¤¥É¤«¤é´é¤ò½Ð¤¹¥Ç¥â¥´¥ë¥´¥ó¤ò»É¤·¤å¤¦¤·¤¿¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¡×¡¢¥ô¥§¥¯¥Ê¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ìÃè¤ËÉâ¤¯¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤òÉ½¸½¤·¤¿¡Ö¥¥ã¥Ã¥×¡×¡¢·àÃæ¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤òºÆ¸½¤·¤¿¡Ö¥ß¥É¥ë¥½¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ê¤É¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
