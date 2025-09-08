次世代電動セダン 新グリル採用

メルセデス・ベンツは、来年発表予定のEV版『Cクラス』の予告画像を初めて公開し、最大航続距離が約800kmに達することを明らかにした。

【画像】これが次世代メルセデスのデザイン！ SUVは力強く精悍に【新型GLC with EQテクノロジーを詳しく見る】 全23枚

この画像は、ドイツで開幕したミュンヘン・モーターショーにおける主役車種の1台、新型メルセデス・ベンツGLC with EQテクノロジーの発表会で公開された。両モデルはプラットフォームとパワートレインを共有する。



ミュンヘン・モーターショーで公開されたEV版『Cクラス』の予告画像 メルセデス・ベンツ

このEV版Cクラスは、BMW 3シリーズのEV『i3』の主要なライバルとなり、ほぼ同時期に市場投入される見込みだ。

公開された予告画像では限られた情報しか確認できないが、新型GLCと同様に『アイコニックグリル』を採用することは明かされた。ただし、専用デザインで、GLCの3本スラットに対し4本スラットとなっている。

そして、フロントグリルのスラット、縁取り、スリーポインテッドスターのエンブレムが数百個のLEDで照らされている。画像では、GLCと同じ三点式デイタイムランニングライトも確認できる。

メルセデス・ベンツは仕様詳細を一切明かしていないが、この画像から、EV版Cクラスは現行世代のボディプロポーションを踏襲することがうかがえる。新型GLC with EQテクノロジーが内燃機関モデルとデザインを共有しているのと同様だ。

プラットフォームは、新開発のEV専用『MB.EA』を採用する。

メルセデス・ベンツによると、GLCの最大航続距離が713kmであるのに対し、EV版Cクラスは約800kmを実現するという。これは、SUVよりも低く流線型のシルエットによるところが大きいだろう。

なお、BMWの新型iX3の航続距離は805kmとされている。

バッテリーは、GLCと同じ94kWhのニッケル・マンガン・コバルト（NMC）を採用するだろう。GLCは800Vシステムにより最大330kWで充電可能だが、Cクラスも同等の性能を持つと予想される。

パワートレインは複数のバリエーションが用意される見込みだ。参考までに、GLCは最高出力490psを筆頭に5種類の仕様が存在する。