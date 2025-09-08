徳島のスダチの魅力をPRする「徳島すだちアンバサダー」に、元乃木坂46の堀未央奈さんが選ばれ、9月9日就任式が行われました。



9日、県庁で行われた就任式では、県すだち・ゆこう消費推進協議会の坂本雅彦会長から、俳優の堀未央奈さんに「徳島すだちアンバサダー」の委嘱状が手渡されました。



堀さんは、元乃木坂46のメンバーで、現在は俳優やモデルとして活躍していて、舞台挨拶やSNSなどで、すだち好きを公言していました。





（堀未央奈さん）「私が好きな食べ物と言えば、スダチくらい。本当に好きなので、奥の深いスダチの魅力をたくさんの方に知ってもらえるように、いいところをドンドン発信していきたい」このあと、佐那河内村に移動し、岩城福治村長から手ほどきを受けながら、スダチの収穫を体験しました。（堀未央奈さん）「わーめっちゃでかい」「皆さんが一個一個丁寧にトゲに気を付けて採ってくださってるんだなって、より大好きなスダチへの愛着が湧きました」堀さんは今後、様々なイベントでスダチをPRするとともに、スダチを使った料理の良さを自身のSNSを通じて日本にとどまらず世界にも発信していきたいと話しています。任期は来年9月7日までです。