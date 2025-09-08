スマホで音声入力、パソコンでAI編集！「AIボイスライター」
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、スマホで音声入力し、パソコンでAIが文章を校正・要約・翻訳・メース作成・記事作成することができる複数機能を持ったAIボイスライター「600-AIUSB」を発売した。
■AIで校正/要約やメール文を作成できるソフトウェア
スマホアプリで音声入力したテキストをパソコンへ送り、AIで校正/要約やメール文を作成できるソフトウェア「AIボイスライター」。
AIが文章を「校正・要約・翻訳・メール作成・記事作成」までサポートし、さらにAIチャットやAI多言語チャットも搭載する。
かんたん3ステップですぐに使えます。
1：USBドングルをパソコンにUSB A接続するとソフトが自動インストール。
2：スマホに「AI VoiceWriter」アプリをダウンロード。
3：スマホアプリでQRコードを読み取りでペアリング完了。
パソコンにソフトを初回インストール後は、USBドングルを挿すだけですぐに使用できる。
音声入力はスマホアプリのマイクボタンを押して発声し、再度マイクボタンを押したらテキストがパソコンに入力される。音声入力テキストは送信前にスマホアプリで編集をしてから、パソコンに送信することもできる。受け取ったテキストは専用ソフト以外でも、メールやExcelなどにそのまま貼り付けできる。
AIが文章の組み立てを支援。校正・要約・翻訳・メール作成・記事作成を補助する。
AI校正をクリックするとAIが句読点を挿入します。
AIリライトをクリックするとAIが文章を校正して書き直します。
AIアシスタントをクリックすると、メール作成・記事作成・AIチャット・要約を実行できます。
リアルタイムで自分/相手のチャットがAI翻訳される多言語チャットを搭載する。本製品が1つあればURLを共有した相手と言語を気にせずチャットができる。（最大10名・3言語まで）
付けっぱなしでも邪魔にならない超コンパクトサイズのUSBドングル。紛失を防ぐストラップも付属する。
AI機能対応言語：日本語、中国語（香港）、中国語（簡体字）、中国語（繁体字）、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、韓国語、スペイン語、スウェーデン語。
※USBドングルを挿している場合のみソフトが利用可能となる。
※USBドングルには、あらかじめ2つのパーティションが設定されている。フォーマットしないこと。
※本製品はインターネット環境が必須となる。
※スマートフォン、タブレットのみでは使用はできない。
■スマホで音声入力し、パソコンでAIが文章を校正・要約・翻訳・メース作成・記事作成することができる複数機能を持ったAIボイスライター「600-AIUSB」
