いずれの本塁打でも同じ動きを見せた大谷

【MLB】ドジャース 5ー2 オリオールズ（日本時間8日・ボルティモア）

ドジャースの大谷翔平投手は7日（日本時間8日）、敵地で行われたオリオールズ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、第1打席で菅野智之投手から47号を放つと、第2打席でも2打席連続となる48号を放った。この際、新たなセレブレーションと見られるポーズを披露しており、ファンの間で話題を集めている。

菅野とはメジャー初対決。第1打席では2球目の外角高めのシンカーを捉え、打球はそのままバックスクリーン右に着弾。先頭打者本塁打は今シーズン12本目で、2023年のベッツと並び球団最多タイ記録にとなった。

第2打席では内角のフォーシームをまたも完璧に捉え、バックスクリーンへ。打球速度108.2マイル（約174.1キロ）、飛距離は399フィート（約121.6メートル）だった。1試合2発は6月14日（同15日）の本拠地・ジャイアンツ戦以来今季4度目、通算23度目だった。

いずれの本塁打でも、大谷はダイヤモンドを1周して三塁を回る際、両手を体の前で合わせるようなポーズを披露。SNSでも「三塁前のポーズは何だろう？」「大谷のあのポーズなんなん？」「ベース回ってる時に右手いじってるのあれなんですかね」「脈を計るような動作はセレブレーションってことでいいんかな」「セレブレーションがデコルテじゃないのね」と早くも注目を浴びている。（Full-Count編集部）