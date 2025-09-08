ÃÝÃæÊ¿Â¢¡Ö»ä¤ÏÍûÊ¿Â¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¥Ç¥ÞÎ®ÉÛ¤Ë¤ÏË¡ÅªÁ¼ÃÖ¡Ä½»Ì±ÀÇÃ¦ÀÇµ¿ÏÇ¤â¡Ö»ö¼ÂÇ±¤¸¶Ê¤²¤é¤ì¤¿¡×¿·Ï²²ñÄ¹¤Î½èÊ¬¤Ë¤Ï¡ÖÇ¼ÆÀ¤¤¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡¥µ¥ó¥È¥êーHD¤Î¿·Ï²¹ä»Ë²ñÄ¹¤¬¼Ç¤¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Î¹ØÆþ¤ò¤á¤°¤ë·Ù»¡¤ÎÁÜºº¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤È¤¤¤¦¤Ï¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ï¿È¤Î·éÇò¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ·ÐºÑ³Ø¼Ô¤ÎÃÝÃæÊ¿Â¢»á¤Ï¥µ¥ó¥È¥êー¤ÎÂÐ±þ¤Ë¡ÖÁ´¤¯Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ°¤ë¡£ÃÝÃæ»á¤¬¸ì¤ëーー¡£
»ä¤ÎËÜÌ¾¤Ï¡ÖÍûÊ¿Â¢¡×¤À¤È±³¤òÎ®¤¹¿Í¡Ä¡ÖË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤â¡×
¡¡»ä¤ÏÄ¹Ç¯¡¢»ö¼Â¤Ë´ð¤Å¤«¤Ê¤¤¥´¥·¥Ã¥×¤ä±½¡¢¥Ç¥Þ¤ÎÎà¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Î»ñËÜ¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¸¶Íý¼çµÁ¼Ô¤À¡¢¿·¼«Í³¼çµÁ¼Ô¤À¡¢³Êº¹¤ò¹¤²¤¿Ä¥ËÜ¿Í¤À¡¢¤Ê¤É¡£µó¤²¶ç¤Î²Ì¤Æ¤Ë¤Ï¡¢»ä¤¬ÉÔÀµ¤Ë200Ãû±ß¤â¤ÎÍø±×¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¹ÓÅâÌµ·Î¤Êµ»ö¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Î¤É¤³¤Ë¡¢¤½¤ó¤ÊÂç¶â¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ëº¬¿¼¤¯¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÓñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡ÖÃÝÃæÊ¿Â¢¤ÏºßÆüÄ«Á¯¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÜÌ¾¤Ï¡ØÍûÊ¿Â¢¡Ù¤À¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ºÇ¶á¤â¡¢ÃËÀ¤¬¡¢»ä¤¬ÏÂ²Î»³¤Î¾®³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿º¢¡¢¼þ¤ê¤«¤é¡ÖÍû¤¯¤ó¡¢Íû¤¯¤ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢¤Ê¤É¤È¾Ú¸À¤·¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤ò¸«¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£°ìÂÎÃ¯¤¬¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Î»ö¼ÂÌµº¬¤Ç¤¹¡£»ä¤ÏÏÂ²Î»³¸©¤Î¾¦Å¹³¹¤Ë¤¢¤ëÍúÊª²°¤ÎÂ©»Ò¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¡¢Î¾¿Æ¤âÁÄÉãÊì¤âÆüËÜ¿Í¤Ç¤¹¡£¡ÖÍû¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦À«¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¥Ç¥Þ¤ÏÊÛ¸î»Î¤ËÁêÃÌ¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤ëÄøÅÙÌ¾¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¿¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤·¤â¤¬°ìÅÙ¤Ï¡ÖºßÆüÀâ¡×¤òÓñ¤«¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢º£¤ÎÆüËÜ¤Î°ÛÍÍ¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥ê¥Ù¥é¥ë¤Ê»×ÁÛ¤ò»ý¤Ä¿Í¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¼ï¤Î±½¤òÈÝÄê¤·¤Å¤é¤¤É÷Ä¬¤¬¤¢¤ë¤È¤âÊ¹¤¤Þ¤¹¡£¡ÖºßÆü´Ú¹ñ¡¦Ä«Á¯¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Èà¤é¤ËÂÐ¤¹¤ëº¹ÊÌ°Õ¼±¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦Æâ¸þ¤¤ÎÈãÈ½¤ò¶²¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÌäÂê¤ÎËÜ¼Á¤Ï¤½¤³¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤¬´Ú¹ñ¿Í¤Ç¤¢¤ë¤«¡¢¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Ç¤¢¤ë¤«¡¢²ÐÀ±¿Í¤Ç¤¢¤ë¤«¤ÏÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£ÌäÂê¤Ê¤Î¤Ï¡¢»ä¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÌÀÇò¤Ê¡Ö±³¡×¤¬°Õ¿ÞÅª¤ËÎ®ÉÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¡¢¤½¤Î°ìÅÀ¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¡¢²¾¤ËÃ¯¤«¤«¤é¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤òÃÇÄêÅª¤Ë¸À¤ï¤ì¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤â·ù¤Ç¤¹¡£¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤È¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¼«¿È¤¬µ¬Äê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Â¾¿Í¤¬¾¡¼ê¤Ë·è¤á¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡»ä¤Ï¥Ð¥«¤Ê¤³¤È¤òÊ¿µ¤¤Ç¸À¤¦¿Í¤òÁê¼ê¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤Ò¤É¤¤ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò¤È¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ï¤ËÊÛ¸î»Î¤È¤âÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½»Ì±ÀÇÃ¦ÀÇµ¿ÏÇ¡Ä¹ªÌ¯¤Ë»ö¼Â¤òÇ±¤¸¶Ê¤²¤¿Åµ·¿Åª¤Ê¥Ç¥Þ
¡¡¾®Àô½ã°ìÏºÀ¯¸¢¤Ç¤ÎÂç¿ÃºßÇ¤Ãæ¤ÎÊÆ¹ñ½ÐÄ¥¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÇÏ¼¯¤²¤¿µ¿ÏÇ¤â¿ô¤¨µó¤²¤ì¤Ð¤¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Ç¤Î¸øÌ³¤Î¹ç´Ö¤Ë2»þ´Ö¤Û¤ÉÍ½Äê¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÂª¤¨¤Æ¡Ö¶õÇò¤Î2»þ´Ö¡×¤Ê¤É¤È¾Î¤·¡¢¡Ö¥æ¥À¥ä¤Î»ñËÜ¤ÈÌ©²ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤Î©¤Æ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ»ä¤Ï»þ´Ö¤¬Í¾¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¸¦µæ¼Ô»þÂå¤Ë¹Ô¤¤Ä¤±¤À¤Ã¤¿¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Î¥éー¥á¥ó²°¤ËÈë½ñ´±¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö¹ñ²ñ¤ËÆÏ¤±½Ð¤ò½Ð¤µ¤º¤ËÅÏÊÆ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤¢¤ê¤â¤·¤Ê¤¤¡ÖÌµÃÇÅÏ¹Òµ¿ÏÇ¡×¤ò¹ñ²ñ¤ÇÄÉµÚ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤µ¤¨¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤òÈô¹Ôµ¡¤ÎÃæ¤Ç´Ñ¤¿¤È¤¤¤¦Ææ¤ÎÌÜ·â¾Ú¸À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¤½¤Î»þ¤Ï¥Ë¥åー¥èー¥¯¤ËÅÏ¹Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤·¡¢²¾¤Ë½ÐÄ¥¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¸ø¿¦¤È¤·¤ÆÉ¬Í×¤Ê¼êÂ³¤¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÅ¬ÀÚ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢°ìÅÙÅ½¤é¤ì¤¿¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤Ï¡¢¤¤¤¯¤é»ö¼Â¤ÇÈÝÄê¤·¤Æ¤â´ÊÃ±¤Ë¤ÏÇí¤¬¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤â¤¦°ì¤Ä¡¢»ä¤¬Ä¹Ç¯¸À¤ï¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿ÈãÈ½¤Ë¡Ö½»Ì±ÀÇ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤â¡¢¹ªÌ¯¤Ë»ö¼Â¤òÇ±¤¸¶Ê¤²¤¿Åµ·¿Åª¤Ê¥Ç¥Þ¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î1·î1Æü¤Ë½»Ì±É¼¤¬¤¢¤ë¼«¼£ÂÎ¤Ë½»Ì±ÀÇ¤òÇ¼ÀÇ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂç³Ø¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤éÀ¸³è¤ÎµòÅÀ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤Î½»Ì±ÀÇ¤òÇ¼¤á¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ï»ä¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Çµï½»¡¦Ç¼ÀÇµÁÌ³¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÃÏÊýÀÇ¤Ï¼ç¤Ë¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¡Ê¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¥¿¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿²È¤ÎÀÇ¶â¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î½»Ì±ÀÇ¤è¤ê¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£
¿·¼«Í³¼çµÁ¼Ô¤È¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤òÅ½¤é¤ì¡Ä¡Ä
¡¡Æó½Å¤ËÀÇ¶â¤òÊ§¤¦¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ï¡¢³¤³°¤ÇÆ¯¤¯Â¿¤¯¤ÎÃóºß°÷¤âÆ±¤¸¤³¤È¤Ç¤¹¡£¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎÂ¿¤¯¤â¡¢Áªµó¶è¤Ë½»Ì±É¼¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢³èÆ°¤ÎµòÅÀ¤Ç¤¢¤ëÅìµþ¤Ë¤Ï½»Ì±ÀÇ¤òÇ¼¤á¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸Íý¶þ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤È»ä¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ÖÀÇ¶âÆ¨¤ì¤À¡×¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë°¼Á¤Êµ»ö¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢²áµî¤ËºÛÈ½¤òµ¯¤³¤·¡¢¾¡ÁÊ¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¥Ç¥Þ¤Ï¾Ã¤¨¤º¤Ë»Ä¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡À¯ºö¤Ë´Ø¤¹¤ëÈãÈ½¤â¸å¤òÀä¤Á¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤Ï¡Ö¿·¼«Í³¼çµÁ¼Ô¡×¤È¤¤¤¦¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤òÅ½¤é¤ì¡¢¤¢¤é¤æ¤ë³Êº¹ÌäÂê¤Î¸µ¶§¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÉáÄÌ¤Ë·ÐºÑ³Ø¤òÊÙ¶¯¤·¤¿¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»Ô¾ì¤ò³«Êü¤·¡¢¼«Í³¤Ê¶¥Áè¤òÂ¥¤¹¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï¼«Á³¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¼Ò²ñ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤È¤Ï°ì¸À¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
³Êº¹¤ò¹¤²¤¿Ä¥ËÜ¿Í¤È¤â¸À¤ï¤ì¡Ä¡Ä
¡¡¤¿¤·¤«¤Ë¡¢»ä¤ÏÆüËÜ¤Îµ¬À©¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤éµ¬À©´ËÏÂ¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·Æ±»þ¤Ë¡¢µ¬À©¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤¬¾®Àô½ã°ìÏºÀ¯¸¢¤Ç¶âÍ»Ã´ÅöÂç¿Ã¤òÌ³¤á¤¿¤È¤¡¢¶ä¹Ô¤ÎÉÔÎÉºÄ¸¢ÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤à¤·¤í¶âÍ»µ¡´Ø¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¬À©¤ä¸¡ºº¤ò¡Ö¶¯²½¡×¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢°ìÉô¤À¤±¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¡Ö¿·¼«Í³¼çµÁ¼Ô¡×¤È·è¤á¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÍðË½¤ÊµÄÏÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡»ä¤¬³Êº¹¤ò¹¤²¤¿¡¢¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£³Êº¹¤òÂ¬¤ëÂåÉ½Åª¤Ê»ØÉ¸¤Ç¤¢¤ë¥¸¥Ë·¸¿ô¤Ï¡¢»ä¤¬Æâ³Õ¤Ë¤¤¤¿´ü´Ö¡¢¼Â¤Ï¤ï¤º¤«¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤³¤È¤ÏOECD¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ë¤âÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈóÀµµ¬¸ÛÍÑ¤òÁý¤ä¤·¤¿¡¢¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÈóÀµµ¬¸ÛÍÑ¤Ï»ä¤¬Âç¿Ã¤Ë¤Ê¤ë¤º¤Ã¤ÈÁ°¡¢1990Ç¯Âå¤«¤é°ì´Ó¤·¤ÆÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤â¤½¤â»ä¤Ï¸üÀ¸Ï«Æ¯Âç¿Ã¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥Ñ¥½¥Ê¤Î²ñÄ¹»þÂå¤ËÍø±×Í¶Æ³¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤â¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»ö¼Â¤Ï°ìÀÚ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë»ä¤ÏÈãÈ½¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»ä¤Ï¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¡×¤Î¤³¤È¤ò¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿
¡¡°ì¤Ä¤Ë¤Ï¡¢»ä¤¬¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¡×¤Î¤³¤È¤ò¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤¬º£¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÎ©¤Á¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¼÷Ì¿¤¬±ä¤Ó¤ì¤ÐÆ¯¤¯´ü´Ö¤âÄ¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¡£¤³¤ì¤é¤Ï¾¯¤·¹Í¤¨¤ì¤Ð¤ï¤«¤ë¡¢¤´¤¯Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÌÜ¤ò°ï¤é¤·¤¿¤¤¡ÖÉÔÅÔ¹ç¤Ê¿¿¼Â¡×¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤¬Ãæ³ØÀ¸¤Îº¢¡¢¼Ò²ñ¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤ÈÎÑÍý¼Ò²ñ¤ÎÀèÀ¸¤Ë¿Ò¤Í¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀèÀ¸¤Ï¡Ö¼Ò²ñ¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¤½¤Î´ðËÜ¤Ç¤¢¤ë·ÐºÑ¡¢À¯¼£¡¢Ë¡Î§¤òÊÙ¶¯¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¤À¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢»ä¤Ï·ÐºÑ³Ø¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÀÄ½¤¤µ¤»ý¤Á¤Î¤Þ¤Þ¡¢»ä¤Ïº£¤â¡ÖÀµ¤·¤¤¤³¤È¤ò¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤Î¤â¤È¤ËÈ¯¸À¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¾®Àô½ã°ìÏº¡Ö°Ì¾¤ÏÌµÌ¾¤Ë¾¡¤ë¤«¤é¤Ê¡×
¡¡À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÉÔÅÔ¹ç¤Ê¿¿¼Â¤ò±£¤¹¤³¤È¤ÇÍø±×¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£´ûÆÀ¸¢±×¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÉÔÎÉºÄ¸¢½èÍý¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢²þ³×¤Ë¤ÏÄË¤ß¤¬È¼¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÄË¤ß¤òÃ¯¤«¤Î¤»¤¤¤Ë¤·¤¿¤¤¿Í¤¿¤Á¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢Ã±½ã¤Ë¡ÖÃÝÃæÊ¿Â¢¡×¤òÈãÈ½¤¹¤ëµ»ö¤ò½ñ¤±¤Ð¡¢¸¶¹ÆÎÁ¤È¤¤¤¦¾®¸¯¤¤¤ò²Ô¤²¤ë¿Í¤¿¤Á¤â¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï³ÎÎ¨ÏÀÅª¤Ë»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ë±óÎ¸¤·¤Æ¡¢²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¿ÍÀ¸¤ò²á¤´¤¹¤Î¤ÏÇÏ¼¯¤é¤·¤¤¡£¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤óµ¤»ý¤Á¤ÎÎÉ¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤«¤Ä¤ÆÁíÍýÂç¿Ã¤À¤Ã¤¿¾®Àô½ã°ìÏº»á¤Ï¡¢»ä¤Ë¡Ö°Ì¾¤ÏÌµÌ¾¤Ë¾¡¤ë¤«¤é¤Ê¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ä¤Ï¡¢¿Í¤ËË«¤á¤é¤ì¤¿¤¤¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¹ñ¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÎÉ¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤ÎÃ»¤¤¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Â¾¿Í¤Ë¤É¤¦»×¤ï¤ì¤ë¤«¤Ê¤ó¤Æ¡¢ËÜ¼ÁÅª¤Ë¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¤À¤È¿®¤¸¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤ÆÀ¸¤¤ëÊý¤¬¡¢¤è¤Û¤É³Ú¤·¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤±¤Ð¡¢2030Ç¯Âå¤ËÆüËÜ¤ÏÂçÊÑ¤Ê»öÂÖ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Þ¤¹¡£À¸»ºÇ¯Îð¿Í¸ý¤Ï10Ç¯´Ö¤Ç1000Ëü¿Í¤â¸º¤ê¡¢¹âÎð¼Ô¤Ï¿Í¸ý¤Î3Ê¬¤Î1¤òÀê¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¼Ò²ñÈÁÊÝ¸±ÎÁ¤ÏËÄÄ¥¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¡¢¤³¤Î¹ñ¤Ë¤ÏÈ´ËÜÅª¤Ê²þ³×¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ÇÀ¸³è¤¬¶ì¤·¤¤¤«¤é¤ß¤ó¤Ê¤ËµëÉÕ¤·¤Þ¤¹¡£¤â¤·¤¯¤Ï¸ºÀÇ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤½¤Î¾ì¤·¤Î¤®¤ÎÀ¯ºö¤Ð¤«¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¿·Ï²²ñÄ¹¤Î¼Ç¤¡ÄÅö¤¿¤êÁ°¤ÎµÄÏÀ¤¬Éõ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ
¡¡»ä¤¬Âç¿Ã¤ò¼¤á¤Æ¤«¤é10Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¡Ö¸µÂç¿Ã¡×¤È¤·¤ÆÍÍ¡¹¤ÊÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Ï¡¢»ä°Ê³°¤Î·ÐºÑºâÀ¯À¯ºöÃ´ÅöÂç¿Ã·Ð¸³¼Ô¤ÎÌ¾Á°¤ò¡¢²¿¿Íµó¤²¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢ÈãÈ½¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤¦¤·¤Æ»ä¤ÎÌ¾Á°¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»ä¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡ÈÅö¤¿¤êÁ°¡É¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤Î¹ñ¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤À¤È¿®¤¸¤ë¤³¤È¤ò¡¢¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤Æ¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥µ¥ó¥È¥êーHD¤Î¿·Ï²¹ä»Ë²ñÄ¹¤¬¼Ç¤¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿·Ï²¤µ¤ó¤Î¼þÊÕ¤Ç²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢»ä¤ÏÁ´¤¯ÃÎ¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·µ¿ÏÇ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç²ñ¼Ò¤¬¼Ç¤¤òµá¤á¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢Á´¤¯Ç¼ÆÀ¤¬¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£µ¿¤ï¤·¤¤ÏÈ³¤»¤ºーー¡£¤³¤ì¤Ï·º»öÁÊ¾ÙË¡336¾ò¤Ë¤âÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£º£¤Î»þÂå¡¢µ¿ÏÇ¤Ê¤É¤Ï´ÊÃ±¤ËÀ¸¤¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Åö¤¿¤êÁ°¤ÎµÄÏÀ¤¬Éõ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¼Ò²ñ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£