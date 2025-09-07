¹Ã»Ò±à¤Ç·è¤á¤¿¡ªºå¿À¤¬¡ÈÎòÂåºÇÂ®Í¥¾¡¡É¡¡ºÍÌÚ¹À¿Í¤¬´í¸±µåÂà¾ì¤â¡Äüâ»û¡õ¶áËÜ¤Îµ¾Èô¤Ç¤¢¤²¤¿2ÅÀ¤ò¼é¤êÈ´¤¾¡Íø
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ºå¿À 2-0 ¹Åç(7Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì)
ºå¿À¤¬ËÜµòÃÏ¡¦¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç2Ç¯¤Ö¤ê7²óÌÜ¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç³«»Ï»þÅÀ¤«¤éºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¹Ã»Ò±à¡£»î¹ç¤Ï2²ó¤ËÆ°¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²ó¤ÎÀèÆ¬¤ÇÂÇÀÊ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿5ÈÖ¡¦Âç»³ÍªÊåÁª¼ê¤Ï¡¢¥ì¥Õ¥È¤Ø±Ô¤¤ÂÇµå¤òÊü¤Á¡¢°ìµ¤¤Ë2ÎÝ¤Ø¡£6ÈÖ¡¦ÌÚÏ²À»ÌéÁª¼ê¤âÃ±ÂÇ¤ÇÂ³¤¡¢¥Î¡¼¥¢¥¦¥È1¡¢3ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤ÇÂÇÀÊ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿7ÈÖ¡¦郄»ûË¾Ì´Áª¼ê¤Ï¡¢ÂÐ¤¹¤ë¹Åç¤ÎÀèÈ¯¡¦¥¢¥É¥¥¥ïÀ¿Åê¼ê¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò¤È¤é¤¨¡¢µ¾À·¥Õ¥é¥¤¤Ç1ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åê¤²¤Æ¤Ï¡¢º£µ¨13¾¡ÌÜ¤òÁÀ¤¦ºÍÌÚ¹À¿ÍÅê¼ê¤¬ÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£Âç»ö¤Ê°ìÀï¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¥¨¡¼¥¹¤Ï½é²ó¡¢¹Åç¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤òµö¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¸åÂ³¤ò2¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¡£¹¥Ä´¤Î4ÈÖ¡¦¾®±à³¤ÅÍÁª¼ê¤ò¥·¥ç¡¼¥È¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë¤Ê¤É¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë4²ó¤Þ¤Ç¤Ë6¤Ä¤Î»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¡¢¹ÅçÂÇÀþ¤òËÝÏ®¡Ê¤Û¤ó¤í¤¦¡Ë¡£¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤Ë0¤òÊÂ¤ÙÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿5²ó¤Ë¤ÏÂçÇÈÍð¤¬¡£ÀèÆ¬¤Ç·Þ¤¨¤¿¹Åç¡¦ÀÐ¸¶µ®µ¬Áª¼ê¤ËÂÐ¤·½éµå¤òÅê¤¸¤ë¤â¡¢¤¹¤Ã¤ÝÈ´¤±¤ÆÆ¬Éô¤Ø¤Î»àµå¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬´í¸±µå¤È¤Ê¤ê¡¢ºÍÌÚÅê¼ê¤Î´í¸±µåÂà¾ì¤¬Àë¹ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¡¼¥¹¤Î¶ÛµÞ¹ßÈÄ¤ËµÞ¤¤ç2ÈÖ¼ê¡¦ÅòÀõµþ¸ÊÅê¼ê¤¬ÅÐÈÄ¡£¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤â¸åÂ³¤òÍÞ¤¨¡¢ÆÀÅÀ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¹¥¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ò¤ß¤»¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊýÂÇÀþ¤Ï¡¢2²ó¤ËÀèÀ©¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢ÆÀÅÀ¤Î¹¥µ¡¤ò³è¤«¤»¤º1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î¤Þ¤Þ¡£¤¹¤ë¤È6²ó¡¢ÂÐ¤¹¤ë¹Åç3ÈÖ¼ê¡¦·ªÎÓÎÉÍùÅê¼ê¤òÁ°¤Ë¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤ÎºäËÜÀ¿»ÖÏºÁª¼ê¤¬2ÎÝÂÇ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£Â³¤¯ÂåÂÇ¡¦»å¸¶·òÅÍÁª¼ê¤Î¥»¥«¥ó¥É¥´¥í¤Î´Ö¤Ë¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ï3ÎÝ¤Ø¿ÊÎÝ¡£¤³¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿¶áËÜ¸÷»ÊÁª¼ê¤¬¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¤Îµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤Çµ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£
2ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÈ´¤¤¿¤¤¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤Ï¡¢5²ó¤ËÅòÀõÅê¼ê¤¬¶ÛµÞÅÐÈÄ¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢6²ó¤Ë¶ÍÉßÂóÇÏÅê¼ê¡¢7²ó¤Ë¤ÏµÚÀî²íµ®Åê¼ê¤¬ÅÐÈÄ¡£¤¤¤º¤ì¤â°ì¿Í¤â¥é¥ó¥Ê¡¼¤òµö¤µ¤Ê¤¤´°àú¤Ê·ÑÅê¤Ç8²ó¤Ë¤Ä¤Ê¤°¤È¡¢¶Ã°Û¤ÎËÉ¸æÎ¨0.18¤ò¸Ø¤ëÀÐ°æÂçÃÒÅê¼ê¤¬¤³¤ÎÆü¤âÎíÉõ¡£ºÇ¸å¤Ï¼é¸î¿À¡¦´äºêÍ¥Åê¼ê¤¬9²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£ÂÇ¼Ô3¿Í¤ÇÍÞ¤¨¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥È¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¡¢NPBºÇÂ®Í¥¾¡µÏ¿(9·î8Æü)¤ÈµåÃÄºÇÂ®Í¥¾¡µÏ¿(9·î14Æü)¤ò°ìµ¤¤Ë¹¹¿·¡£Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤Ï½¢Ç¤1Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤òÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤Þ¤·¤¿¡£