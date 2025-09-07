神戸vs横浜FC スタメン発表
[9.7 ルヴァン杯準々決勝第2戦](ノエスタ)
※19:00開始
主審:上田益也
副審:平間亮、岩崎創一
<出場メンバー>
[ヴィッセル神戸]
先発
GK 1 前川黛也
DF 24 酒井高徳
DF 3 マテウス・トゥーレル
DF 16 カエターノ
DF 57 入江羚介
MF 77 グスタボ・クリスマン
MF 27 エリキ
MF 7 井手口陽介
MF 11 武藤嘉紀
FW 9 宮代大聖
FW 10 大迫勇也
控え
GK 50 オビ・パウエル・オビンナ
DF 4 山川哲史
MF 14 汰木康也
MF 18 井出遥也
MF 2 飯野七聖
MF 30 山内翔
MF 6 扇原貴宏
FW 26 ジェアン・パトリッキ
FW 29 小松蓮
監督
吉田孝行
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 22 岩武克弥
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 16 伊藤槙人
MF 23 窪田稜
MF 4 ユーリ・ララ
MF 34 小倉陽太
MF 48 新保海鈴
FW 91 ルキアン
FW 37 前田勘太朗
FW 9 櫻川ソロモン
控え
GK 32 石井僚
DF 30 山崎浩介
DF 5 福森晃斗
MF 39 遠藤貴成
MF 8 山根永遠
FW 10 ジョアン・パウロ
FW 15 伊藤翔
FW 76 山田康太
FW 90 アダイウトン
監督
三浦文丈
