[9.7 ルヴァン杯準々決勝第2戦](ノエスタ)

※19:00開始

主審:上田益也

副審:平間亮、岩崎創一

<出場メンバー>

[ヴィッセル神戸]

先発

GK 1 前川黛也

DF 24 酒井高徳

DF 3 マテウス・トゥーレル

DF 16 カエターノ

DF 57 入江羚介

MF 77 グスタボ・クリスマン

MF 27 エリキ

MF 7 井手口陽介

MF 11 武藤嘉紀

FW 9 宮代大聖

FW 10 大迫勇也

控え

GK 50 オビ・パウエル・オビンナ

DF 4 山川哲史

MF 14 汰木康也

MF 18 井出遥也

MF 2 飯野七聖

MF 30 山内翔

MF 6 扇原貴宏

FW 26 ジェアン・パトリッキ

FW 29 小松蓮

監督

吉田孝行

[横浜FC]

先発

GK 21 市川暉記

DF 22 岩武克弥

DF 2 ンドカ・ボニフェイス

DF 16 伊藤槙人

MF 23 窪田稜

MF 4 ユーリ・ララ

MF 34 小倉陽太

MF 48 新保海鈴

FW 91 ルキアン

FW 37 前田勘太朗

FW 9 櫻川ソロモン

控え

GK 32 石井僚

DF 30 山崎浩介

DF 5 福森晃斗

MF 39 遠藤貴成

MF 8 山根永遠

FW 10 ジョアン・パウロ

FW 15 伊藤翔

FW 76 山田康太

FW 90 アダイウトン

監督

三浦文丈