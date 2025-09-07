エアコンを「電気代がもったいない！」とこまめに消す妻。友人から「短時間で止めると高くなる」と聞いたのですが、こまめに止めたほうが電気代は安くなりますか？

エアコンを1日「つけっぱなし」にしたときの消費電力は？

例えば、パナソニックのエアコン「エオリア 2025年モデル Jシリーズ」の6畳用消費電力は635ワットですが、実際には部屋の広さなどで135ワットから720ワットまで消費電力に幅があります。

6畳用エアコンは瞬間的に高いワット以上で運転することがありますが、時間が経過して運転が安定すると400～500ワット程度の電気代になるといわれています。

中部電力ミライズが定格消費電力1650Wのエアコンを使って行った実験では、立ち上げの際、消費電力は2000～2500ワットになりましたが、2分を過ぎたあたりから360ワット～460ワットで運転ができています。

消費電力が500ワットのエアコンで冷房を作動させたとしましょう。電気代単価を31円／キロワットアワーで計算すると、1時間あたりの電気代は約15.5円です。

24時間つけっぱなしにした場合の電気代は約372円、1ヶ月（30日）では約1万1160円と計算できます。



エアコンの「つけっぱなし」「こまめに消す」のどちらが得かは外出時間によって異なる

エアコンをつけっぱなしにするのか、こまめに消すのか、どちらが節約になるかはよく議論されるテーマです。実際は、外出している時間やエアコンの機種によってどちらが節約になるかが変わります。

例えば、中部電力ミライズの実験によると、安定運転時のエアコンの消費電力は360ワット～460ワットでした。460ワットと仮定すると1日つけっぱなしだったときの消費電力は「460ワット÷1000×24時間×31円＝約342円」となりました。

一方、24時間のうち外出している間、エアコンを消した場合はどうでしょうか。消していた時間の電気代は、待機電力を計算に入れなければ0円ですが、中部電力によればエアコンを立ち上げてから10分は消費電力が2500ワット程度に、10分から20分経過時は1000ワット程度になっていました。

1日の途中で40分ほどエアコンを止めた場合の電気代は、エアコンを再度運転してから10分間は「2500ワット÷1000×0.167時間×31円＝約12.9円」、残り10分は「1000ワット÷1000×0.167時間×31円＝約5.2円」、エアコンが消えていた40分を除いた残り23時間は「460ワット÷1000×23時間×31円＝約328円」で、1日の合計は346.1円となりました。

今回の計算では40分の外出であれば、エアコンを消さずにつけっぱなしにするほうが節約できる可能性があります。

一方、1時間40分にわたって外出する場合、計算すると電気代は約331.8円となって、数値上はこまめに消すほうが電気代が安くなることが分かりました。

なお、本記事で算出した電気代は定格消費電力をもとに計算しており、実際の結果とは異なる場合があります。



まとめ

今回はあくまでも簡易的な試算ですが、40分程度の短期間の外出ではつけっぱなしのほうが節電・節約につながります。1日に何回もエアコンをつけたり消したりしているようであれば、さらに電気代に差が出ている可能性もあります。

ただし、外出時間が長くなればなるほど、こまめに消すほうが節約につながります。外出する時間を考えた上で、節約できる方法を考えていきましょう。



