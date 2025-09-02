U-NEXTのエールディヴィジ中継、NECがついに初配信！日本代表の小川航基や佐野航大らが所属…次節「NEC対PSV」も

オランダ1部リーグのエールディヴィジは、今季からU-NEXTが日本での放映権を獲得。

ここまで毎節4試合程度をライブ配信している（もちろん見逃し配信あり）。

開幕から3節はPSV、アヤックス、フェイエノールトというオランダ3強＋AZの4試合だったが、4節目にして変化が。

■第4節

フォレンダム vs アヤックス

PSV vs テルスター

フォルトゥナ vs NEC

スパルタ vs フェイエノールト

NACブレダ vs AZ

1試合増の5試合が中継され、小川航基、佐野航大、塩貝健人の日本人3選手が所属する首位NECの試合が今季初めて配信された。

試合は、本職のDFが2人しかおらず、佐野が3バックの中央を務めるスクランブルな布陣で臨んだNECがアウェイで2-3と敗戦…。ただ、ひとまず彼らのプレーが観られて良かったという方も多いはず。

ちなみに、次の第5節の配信予定カードはこちら。

■第5節

アヤックス vs ズウォレ

NEC vs PSV

フェイエノールト vs ヘーレンフェーン

ヘラクレス vs AZ

再び4試合に戻ってしまったものの、NECはPSV戦ということで、配信あり！

今月のインターナショナルブレイクでは、日本代表に小川と佐野、U-22日本代表に塩貝が招集された日本人トリオが、昨季王者PSVを相手にどんなプレーを見せてくれるか楽しみにしたい。

NECもありがとう！「日本人選手を育てた欧州クラブ」10選

NEC対PSVの一戦は、日本時間の14日（日）1:30から行われる。