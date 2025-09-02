〈吉沢亮に「愛人にしてよ」といじらしく迫り…『国宝』で“花街に生きる芸妓”を演じた見上愛（24）の“演技を超えた”多才な感性〉から続く

劇中で喜久雄（吉沢亮）と俊介（横浜流星）が“美しい化け物”と息を呑んだ女形の人間国宝、小野川万菊を演じるのが、田中泯(みん)（80）だ。

「万菊」の晩年のシーンは圧巻

“性器にだけ包帯を巻く”異端のダンスでの逮捕歴

芸能記者が語る。

「撮影が終わってからも、日本舞踊の振付指導を担当された谷口裕和さんに稽古をつけてもらうなど、ご自分も作品から大きな影響を受けたそうです」

1945年、東京に生まれた田中は、「暗黒舞踏」の創始者として知られる土方巽を師と仰ぎ、20代の頃からダンサーとして活動してきた。全裸で性器にだけ包帯を巻くというスタイルで銀座の路上で踊り、逮捕されたこともある。

「前衛的すぎて、若いころは国内でイロモノとして見られていた。世界的な評価を得るきっかけは、78年にフランス・パリでの芸術祭へ出演したこと。多くの知識人に絶賛され、ニューヨークなど世界各地で公演を重ねた」（同前）

俳優デビューは2002年、57歳の頃だった。山田洋次監督の映画「たそがれ清兵衛」へ出演、敵役の侍の壮絶な死に様を演じ、第26回日本アカデミー賞で新人俳優賞、最優秀助演男優賞を受賞したのだ。以降は「HOKUSAI」（21年、柳楽優弥とW主演）や「PERFECT DAYS」（23年）などで唯一無二の存在感が高く評価されてきた。

「40歳の頃から始めた」田中の身体をつくる“野良仕事”

そんな田中は「野良仕事で身体を作り、その身体で踊る」として、40歳の頃に山梨県に移住。キャベツや大根、お茶など多くの作物を育てている。自著では、農業から大きな刺激を受けていると綴る。

〈畑や山の中でまさに身に沁みてカラダを動かす、それも動かし方を工夫工夫して面白さ厳しさを見つけることが日課のような農業の現場、サイド・ワークではなく発想の源でもある僕の現場〉（『ミニシミテ』24年、講談社刊）

「公演期間中もやめない」世界的ダンサーの深すぎる農業愛

22年公開の田中のドキュメンタリー作品「名付けようのない踊り」を手掛けた犬童一心(いぬどういつしん)監督が語る。

「『メゾン・ド・ヒミコ』（05年）で、引退後のゲイバーのマダム役として泯さんをキャスティングしたのが最初のお仕事でした。この役を演じてくれる人を探している頃、日本アカデミー賞の授賞式で黙って座っている男性を見かけて、目が離せなくなった。それが泯さんでした」

犬童監督が脚本を送ってオファーすると、田中はこう伝えてきた。

「会って話したい。山梨で農業をやっているから、そこに来てくれるなら」

プロデューサーを伴って山梨に赴くと、真っ黒に日焼けしたランニングシャツ姿の田中が笑顔で出迎えた。

「畑の奥にある家に入れてもらいました。なんとかOKしてもらおうと説得する僕に、泯さんははっきりこう言いました。『自分は演技はできない。ただ、この脚本のこの場面でどういう風に居ればいいか、それだけはできる気がする。それはダンスでずっとやってきたことだから』と」（前出・犬童監督）

前述の「名付けようのない踊り」では、田中が農作業をする様子も繰り返し映される。

「農作業をやっているときも居住まいや動作がすごく綺麗。東京で公演があっても、朝早く起きて農作業をしてから車で移動し、公演が終わるとまた山梨まで帰るんです。公演期間中も農業をやめない。泯さんは踊りのために身体を鍛えず、農業でできた身体で踊っているのです」（同前）

そうして手塩にかけて育てた野菜を、犬童監督も味わったことがある。

「『美味しかった』って伝えると、本当に嬉しそうな顔をする。『今日のダンス、良かったです』って言ったときよりも、間違いなく嬉しそうです（笑）」（同前）

農業愛は国宝級？

