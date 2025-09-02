セブン‐イレブンの新しい挑戦！TVCMの新シリーズ「なにがあるかな、セブン‐イレブン」を全国同時公開
株式会社セブン‐イレブン・ジャパンは、2025年9月3日（水）より、TVCMの新シリーズ「なにがあるかな、セブン‐イレブン。」を全国で公開する。TVCMには、櫻井翔さん、相葉雅紀さん、天海祐希さんの3名を新キャストとして迎えた。櫻井さんと相葉さんは地球にやってきた宇宙人役を、天海さんは2人と出会うセブン‐イレブン店舗のオーナー役をそれぞれ演じている。
■「なにがあるかな、セブン‐イレブン。」をコンセプトに
TVCMはセブン‐イレブンを舞台に、宇宙人の2人がアルバイトという思いがけない形で地球に溶け込み、日常の中でセブン‐イレブンの商品と出会っていく様子をドラマ仕立てで描いている。セブン‐イレブンにくるとなにか見つかるかもという期待感「なにがあるかな、セブン‐イレブン。」をコンセプトに、櫻井さん、相葉さん演じる宇宙人たちの商品への新鮮な反応や、オーナー役の天海さんとの心温まる交流を通して、セブン‐イレブンの魅力を紹介していくCMとなる。
これまで、同社では、商品のこだわりや美味しさをお客様に伝えることをコンセプトとしたTVCMを発信してきた。しかし、お客様ニーズの多様化とともに幅広い商品の取り扱いを進める中で、特定の商品の情報発信では伝えきれないセブン‐イレブンがあることに気付いた。あらためて、セブン‐イレブンが、お客様にとってどんなお店であるべきなのかを見直し、単に欲しいものを買いに行くお店というだけではなく、毎日の暮らしの中で、“何か新しい発見があるかな”という期待だったり、“いつもの場所に立ち寄って、落ち着きたい”という安心感だったりを、提供する場所でありたいと強く思っている。地域のお客様からの期待に応えられる、そんなセブン‐イレブンにしていきたいと考えている。
『お客様に、私たちセブン‐イレブンの変化を感じてもらえるよう、このTVCMの新シリーズをスタートとして、「セブン‐イレブンに行けば、何かあるかも」と思っていただけるような、楽しくて、ワクワクする、そんなお店作りを進めてまいります。』
■キービジュアル
＜新TVCM概要＞
・タイトル：
｢宇宙人あらわる｣篇（60秒・30秒）（ https://youtu.be/_cgm48Oa2tA ※60秒Ver ）
｢宇宙人もびっくり｣篇（15秒）（ https://youtu.be/_AGFYj68eyk ）
｢宇宙人もホワホワ｣篇（15秒）（ https://youtu.be/HFXnSh8Z1v4 ）
・出演者 ：櫻井翔、相葉雅紀、天海祐希
・放送開始：2025年9月3日（水）〜
・放送地域：全国（※一部地域を除く）
■新TVCM「宇宙人もびっくり」編に登場する商品
・「旨さ相盛おむすび」
今回発売する「旨さ相盛おむすび」は、昨今のお客様のニーズにお応えした具材の盛り付けが最大の特長だ。
おむすびの上部と中具の2ヵ所に具材をたっぷりと盛り付けることで、どこから食べても具材の美味しさが口いっぱいに広がる。また、通常のおむすびよりもご飯量が約1.5倍※2と、ボリュームも満点で、贅沢な味わいとしっかりとした食べ応えを追求した新しいおむすびだ。
また、「旨さ相盛おむすび」に使用しているパッケージには蓋がついており、持ち運びの際にも便利だ。外出先などさまざまなシーンで手軽に食べられる。
『自信をもってご提供する「旨さ相盛おむすび」を是非お楽しみください。』
〇旨さ相盛おむすび 紅しゃけとすじこ
価格：340円（税込367.20円）
発売日：9月6日（土）〜順次
販売エリア：全国
おむすびの王道である鮭と、濃厚な旨みが特長のすじこを組み合わせた。ふっくらと焼き上げた鮭の塩味と、すじこの風味が口いっぱいに広がる。それぞれの美味しさが引き立ち、海の幸の魅力を堪能できる一品。
〇旨さ相盛おむすび 高菜と明太子
価格：288円（税込311.04円）
発売日：9月6日（土）〜順次
販売エリア：全国
ピリッとした辛みが食欲をそそる高菜と、プチプチとした食感が楽しい明太子を組み合わせた。辛さの中に奥深い旨みが広がり、やみつきになる美味しさです。定番の具材をたっぷりと使用することで、満足感を味わえる。
〇旨さ相盛おむすび 肉そぼろと卵黄
価格：298円（税込321.84円）
発売日：9月6日（土）〜順次
販売エリア：全国
甘辛く味付けした鶏そぼろに、まろやかで濃厚な卵黄をトッピング。ひと口食べれば、卵黄のコクが全体を包み込み、そぼろの旨みと絶妙に絡み合う。どこから食べても具材が味わえる、贅沢な味わいを楽しめる。
■新TVCM「宇宙人もホワホワ」編に登場する商品
・セブンカフェベーカリー
〇お店で焼いたふんわりメロンパン
価格：149円（税込160.92円）
販売エリア：一部店舗
お店のオーブンで焼き上げた、外サクッ中ふんわり食感のメロンパン。
※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記している。
※お会計の際は、本体価格の合計に消費税額を計算し、1円未満は切り捨てとなる。
※店舗によって価格が異なる場合がある。
※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もある。
※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がある。
※画像はイメージ。
※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/
※情報は現時点でのもの。最新の情報はHPを確認のこと。
